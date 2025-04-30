Песков: мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной

«Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия», — сказал представитель Кремля на марафоне «Знание. Первые» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Вашингтон хочет достичь быстрого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта, но это сложный процесс. «Урегулирование украинского кризиса — слишком сложный (процесс. — “Ъ”), там много вопросов и деталей, которые нужно разрешить перед урегулированием», — утверждает Дмитрий Песков.
На прошлой неделе стал известен список предложений США по российско-украинскому урегулированию: Штаты готовы де-юре признать полуостров частью территории РФ, а Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон — российской территорией де-факто. Кроме того, глава Белого дома выступил за снятие с Москвы санкций и отказ Украине в праве на членство в НАТО. Однако на текущей неделе в Вашингтоне ужесточили риторику в адрес России, назвав недостаточным объявленное Владимиром Путиным майское перемирие.