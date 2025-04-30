Песков: мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос урегулирования вооруженного конфликта должен решаться непосредственно с Украиной, а не с США. Он сказал, что российская сторона признательна Штатам за усилия в переговорном процессе и в итоге они должны принести результаты. Сейчас, как отметил Песков, власти России ждут от Украины ответа по началу прямых переговоров.