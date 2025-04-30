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В администрации Перми после смены куратора ЖКХ меняется руководство профильного департамента

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Вадим Казанцев и его первый заместитель Олег Белоусов покидают свои должности. Об этом сообщает газета «Звезда».

Источник: Коммерсантъ

По данным издания, последним рабочим днем чиновников станет 30 апреля. Кандидатуры новых руководителей пока не утверждены.

Стоит отметить, что кадровые перестановки произошли после смены коммунального куратора в мэрии — вместо замглавы Игоря Субботина новым ответственным вице-мэром по ЖКХ был назначен Артем Балахнин, в недавнем прошлом министр жилищного коммунального хозяйства Пермского края.

Господин Казанцев был назначен главой департамента ЖКХ в январе 2024 года. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Перми, курировал отдел благоустройства, отделы градостроительства, земельных и имущественных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений, сектор по взаимодействию с административными органами, сектор потребительского рынка.