В администрации Перми после смены куратора ЖКХ меняется руководство профильного департамента

Господин Казанцев был назначен главой департамента ЖКХ в январе 2024 года. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Орджоникидзевского района Перми, курировал отдел благоустройства, отделы градостроительства, земельных и имущественных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений, сектор по взаимодействию с административными органами, сектор потребительского рынка.