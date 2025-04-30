СМИ рассказали, как чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

«Половина нашей работы в ходе первого срока (Трампа — ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным», — приводит издание слова чиновника.
Трамп был 45-м президентом США в 2017—2021 годах и официально вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Придя в Белый дом, он и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине.
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева — в Соединенные Штаты.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.