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СМИ рассказали, как чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе Белого дома общаться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет журнал Economist.

Источник: AP 2024

«Половина нашей работы в ходе первого срока (Трампа — ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным», — приводит издание слова чиновника.

Трамп был 45-м президентом США в 2017—2021 годах и официально вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Придя в Белый дом, он и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине.

В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева — в Соединенные Штаты.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.