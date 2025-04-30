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МЧС Московской области возглавил Алексей Павлов

Руководителем управления МЧС по Московской области стал Алексей Павлов. Личному составу подмосковного главка нового руководителя представили глава МЧС Александр Куренков и губернатор региона Андрей Воробьев. На встрече господин Куренков отметил, что Алексею Павлову доверили очень непростое направление .
Источник: РИА "Новости"

«Московская область — это один из крупнейших регионов страны, с различной инфраструктурой, с большим количеством промышленных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей. Объем задач, а главное, ответственность за их выполнение», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Андрей Воробьев добавил, что подмосковная команда МЧС насчитывает 4 тыс. сотрудников, а пожарная служба региона — 6 тыс. «Нам очень важно, и мы до сих пор одно с другим не разделяем, выполняя совместные задачи слаженно, оперативно и профессионально», — сказал он.

Алексею Павлову 45 лет. С 2009 года он работал в подмосковном управлении МЧС, в 2016 году занял пост первого заместителя начальника главка. В 2020 году возглавил управление МЧС по Тульской области.