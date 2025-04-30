Казахстан обсуждает увеличение в 2025 году поставок нефти в Германию в 1,5 раза

В январе-марте 2025 года, по данным «КазТрансОйла» (в составе КМГ), объем поставки казахстанской нефти через магистральный нефтепровод Узень — Атырау — Самара в систему нефтепроводов ПАО «Транснефть» для дальнейшей поставки в Германию достиг 377 тыс. тонн, что на 25,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.