Казахстан обсуждает увеличение в 2025 году поставок нефти в Германию в 1,5 раза

Казахстан ведет переговоры с партнерами об экспорте в Германию в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти, заявил агентству Интерфакс-Казахстан министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Этот объем почти в 1,5 раза превышает озвученный ранее «КазМунайГазом» (КМГ) прогноз отгрузки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» на текущий год в 1,5 млн тонн (что соответствует объему экспорта 2024 года).
При этом Минэнерго говорило о заинтересованности германских партнеров в импорте ежегодно до 2,5 млн тонн казахстанской нефти.
Вместе с тем, пока, по словам Ерлана Аккенженова, договоренности об увеличении объемов и о цене поставок не достигнуты. «О планах по увеличению конкретнее должен ответить КМГ. Это коммерческие вопросы», — сказал министр.
Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи нефти «Адамова застава».
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что республика готова нарастить экспорт нефти на немецкий рынок.
В январе-марте 2025 года, по данным «КазТрансОйла» (в составе КМГ), объем поставки казахстанской нефти через магистральный нефтепровод Узень — Атырау — Самара в систему нефтепроводов ПАО «Транснефть» для дальнейшей поставки в Германию достиг 377 тыс. тонн, что на 25,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.