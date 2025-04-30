Песков ответил на совет Зеленского переживать о параде на 9 Мая

Парад на 9 Мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«[Владимир] Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — уверен Песков.
Украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал: «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается» (цитата по «Страна.ua»). Он также подчеркнул, что Киев выбирает «именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала слова украинского президента «очередным доказательством того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия» и «кичатся этим». «О каких “перемириях” со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — считает она.
28 апреля президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы, оно продлится с 0:00 с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Москва призвала Киев «последовать этому примеру» и предупредила об «адекватном и эффективном ответе» в случае нарушения режима прекращения огня. Это «проявление доброй воли» и свидетельство готовности России к мирному урегулированию, утверждают в Кремле.
«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — ответил Зеленский на предложение Путина. В Кремле сочли манипуляцией уход Киева от прямого ответа. Путин поддерживает идею по установлению перемирия, но нужно учесть ряд нюансов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, Путин задавался вопросами о том, продолжится ли на Украине мобилизация во время перемирия, кто будет отдавать приказы ВСУ и кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня.