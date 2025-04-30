Песков ответил на совет Зеленского переживать о параде на 9 Мая

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — ответил Зеленский на предложение Путина. В Кремле сочли манипуляцией уход Киева от прямого ответа. Путин поддерживает идею по установлению перемирия, но нужно учесть ряд нюансов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, Путин задавался вопросами о том, продолжится ли на Украине мобилизация во время перемирия, кто будет отдавать приказы ВСУ и кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня.