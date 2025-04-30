В Кишиневе начали готовиться к автопробегу в честь 80-летия Победы

Последние приготовления к автопробегу в честь 80-летия Великой Победы идут прямо сейчас. Акция пройдет 9 мая, автоколонны проедут по всем ключевым улицам Кишинева. Собираемся в центре города, прямо рядом с главной площадью столицы. Конечная точка автопробега — Мемориал Воинской Славы "Вечность, где состоится торжественное развёртывание самого большого в мире Знамени Победы. В Молдавии его всегда отмечали и далее будут отмечать это праздник. Да и в Европе помнят, кто освобождал ее от нацизма, фашизма.