Дмитрий Песков поделился впечатлениями от поездки в Волгоград

Он порекомендовал студентам и школьникам обязательно прочесть мемуары защитника героического города на Волге — маршала Светского Союза Василия Чуйкова, чтобы лучше знать и понимать историю, и проинформировал, что 29 апреля фактически уже ночью Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Это известие молодые люди встретили бурными аплодисментами.