Дмитрий Песков поделился впечатлениями от поездки в Волгоград

В городе-герое проходил международный форум «Великое наследие — общее будущее», организованный Парламентским собранием Союза Беларуси и России и приуроченный к 80-летию Великой Победы. В нем приняли участие Президенты России и Белоруссии.
«Это город, в котором ты каждый раз испытываешь неимоверное волнение и чувство величия. Величие земли, которая пропитана кровью. Земли, которая напичкана металлом бомб. И которая пропитана героизмом наших советских людей», — сказал Дмитрий Песков молодым людям.
Он порекомендовал студентам и школьникам обязательно прочесть мемуары защитника героического города на Волге — маршала Светского Союза Василия Чуйкова, чтобы лучше знать и понимать историю, и проинформировал, что 29 апреля фактически уже ночью Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Это известие молодые люди встретили бурными аплодисментами.