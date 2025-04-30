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Дмитрий Песков поделился впечатлениями от поездки в Волгоград

Выступая на третьем дне федерального просветительского марафона Знание. Первые перед студентами и школьниками, заместитель руководителя Администрации Президента России пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями о вчерашней поездке в Волгоград.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА "Новости"

В городе-герое проходил международный форум «Великое наследие — общее будущее», организованный Парламентским собранием Союза Беларуси и России и приуроченный к 80-летию Великой Победы. В нем приняли участие Президенты России и Белоруссии.

«Это город, в котором ты каждый раз испытываешь неимоверное волнение и чувство величия. Величие земли, которая пропитана кровью. Земли, которая напичкана металлом бомб. И которая пропитана героизмом наших советских людей», — сказал Дмитрий Песков молодым людям.

Он порекомендовал студентам и школьникам обязательно прочесть мемуары защитника героического города на Волге — маршала Светского Союза Василия Чуйкова, чтобы лучше знать и понимать историю, и проинформировал, что 29 апреля фактически уже ночью Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Это известие молодые люди встретили бурными аплодисментами.