В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

Она также обратила внимание на то, что во время подготовки амнистии учитывались все предложения и замечания прокуратуры, следственного комитета, министерства юстиции и верховного суда Приднестровья. «Это тоже было важно учесть их замечания для того, чтобы не ухудшилась криминогенная обстановка в нашей республике. Я уверена, что те, кто попадет под амнистию и будет освобожден, они сделали для себя соответствующие выводы и поняли, что очень важно быть со своей семьей, со своими родными, заботиться о своих детях и делать все, чтобы никогда не вернуться в местах лишения свободы», — подытожила Антюфеева.