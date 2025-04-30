В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. В Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду журналистам заместитель председателя Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева.
«По поручению президента Приднестровья Вадима Красносельского комитет Верховного совета подготовил данную амнистию и проект постановления о ее применении. У нас, в принципе, амнистия готовится и принимается каждые пять лет. Это связано с определенными датами. Данная амнистия подготовлена в связи с 80-летием Великой Победы в войне 1941−1945 годов и, конечно, в связи с 35-летием образования Приднестровья», — сказала Антюфеева.
Вице-спикер парламента ПМР также добавила, что амнистия в Приднестровье затронет около 800 человек. По ее словам, освобождение из мест лишения свободы получат около 300 человек.
«Мы уверены, что эту амнистию ждут в местах лишения свободы. И те, кто хотел освободиться, они, конечно, зарабатывали поощрение, потому что для тех, у кого нет поощрения, у кого большое количество нарушений, они не попадут под амнистию. Конечно, она не коснется тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления», — отметила Антюфеева.
Она также обратила внимание на то, что во время подготовки амнистии учитывались все предложения и замечания прокуратуры, следственного комитета, министерства юстиции и верховного суда Приднестровья. «Это тоже было важно учесть их замечания для того, чтобы не ухудшилась криминогенная обстановка в нашей республике. Я уверена, что те, кто попадет под амнистию и будет освобожден, они сделали для себя соответствующие выводы и поняли, что очень важно быть со своей семьей, со своими родными, заботиться о своих детях и делать все, чтобы никогда не вернуться в местах лишения свободы», — подытожила Антюфеева.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.