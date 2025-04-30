Угрозы Зеленского и празднование Дня Победы. О чем Песков рассказал журналистам

Он также отметил, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедет значительное число глав государств и правительств.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О праздновании Дня Победы
На 9 Мая в Москву приедет «очень значительное число глав государств и правительств из самых разных регионов».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на 9 мая, страна «будет представлена не на высшем уровне».
Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве: «Лидера Китая мы ждем, будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся».
Об угрозах Зеленского
Владимир Зеленский делает много разный заявлений, «по большей своей части они неудачны».
Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева: «Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом».
Об украинском урегулировании
Мирное соглашение «должно быть заключено с Украиной, не с Америкой».
Россия признательна США «за их невероятные усилия» по мирному урегулированию на Украине.
Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, но ответа от Киева пока нет: «К сожалению, мы еще не слышали никаких заявлений или комментариев от Киева, так что мы не знаем, готов ли Киев к этому или нет».
Первопричины украинского кризиса «слишком сложны, чтобы разрешиться за ночь».
Киев должен будет признать реальную ситуацию на земле в зоне спецоперации, она отличается от того, что было на момент подготовки стамбульских соглашений 2022 года: «Сейчас ситуация другая. И не признавать де-факто эту ситуацию — или де-факто и де-юре — совершенно невозможно».
Достижение всех целей спецоперации остается приоритетом, но это возможно и мирным путем: «Мы должны обеспечить наши национальные интересы. Является ли предпочтительным достичь этих целей миром? Да».
Президент России «остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта».
Путин поддерживает установление долгосрочного перемирия, но сначала «нужно ответить на целый ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов».
О возможности контактов между Путиным и Трампом
Прямой контакт между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом при необходимости будет установлен: «Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены, поэтому процесс продолжается».