NYP: при долге в $33 трлн США больше не могут субсидировать европейскую безопасность

По словам Уолтца, «поразительно, что во время крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны», страны НАТО все еще не достигли требуемых показателей. По статистике блока, из 32 стран-членов, включая США и Канаду, в прошлом году на обеспечение коллективной безопасности в среднем направлялось лишь 2,71% ВВП. В феврале Польша, Латвия, Румыния, Дания и Великобритания заявили, что в ближайшие годы направят на оборону от 3% до 5% ВВП. В марте их примеру последовали Швеция, Эстония и Чехия, которые пообещали достичь 5%-ного уровня в период с 2026 по 2030 год.