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NYP: при долге в $33 трлн США больше не могут субсидировать европейскую безопасность

Майкл Уолтц, советник президента США по национальной безопасности, заявил, что США больше не могут позволить себе финансировать своих союзников по НАТО, и добавил, что обороной Украины впредь должны руководить европейцы, пишет New York Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Уолтц оценил уровень боеготовности европейских союзников как «крайне неадекватный». Хотя он подтвердил, что Вашингтон поддержит Европу в военном и дипломатическом плане, он предупредил, что США будут «требовательными на всех уровнях» и заставят союзников «заплатить справедливую долю».

Соединенные Штаты с долгом в 33 трлн долларов в буквальном смысле больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность.

Майкл Уолтц
советник президента США по национальной безопасности

Советник Трампа призвал членов НАТО увеличить свои оборонные бюджеты как минимум до 5% ВВП. Он напомнил, что в первое президентство Трампа европейские союзники США не готовы были уложиться в «абсолютный минимум» в 2%. Однако теперь, как пишет издание, геополитическая ситуация изменилась, включая вхождение Крыма в состав России в 2014 году и начало боевых действий на Украине в 2022 году, что должно было стать тревожным сигналом для членов НАТО и побудить их «работать на 100% от необходимого минимума».

По словам Уолтца, «поразительно, что во время крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны», страны НАТО все еще не достигли требуемых показателей. По статистике блока, из 32 стран-членов, включая США и Канаду, в прошлом году на обеспечение коллективной безопасности в среднем направлялось лишь 2,71% ВВП. В феврале Польша, Латвия, Румыния, Дания и Великобритания заявили, что в ближайшие годы направят на оборону от 3% до 5% ВВП. В марте их примеру последовали Швеция, Эстония и Чехия, которые пообещали достичь 5%-ного уровня в период с 2026 по 2030 год.