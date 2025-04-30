NYP: при долге в $33 трлн США больше не могут субсидировать европейскую безопасность

Согласно статье, Уолтц оценил уровень боеготовности европейских союзников как «крайне неадекватный». Хотя он подтвердил, что Вашингтон поддержит Европу в военном и дипломатическом плане, он предупредил, что США будут «требовательными на всех уровнях» и заставят союзников «заплатить справедливую долю».
Соединенные Штаты с долгом в 33 трлн долларов в буквальном смысле больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность.
Советник Трампа призвал членов НАТО увеличить свои оборонные бюджеты как минимум до 5% ВВП. Он напомнил, что в первое президентство Трампа европейские союзники США не готовы были уложиться в «абсолютный минимум» в 2%. Однако теперь, как пишет издание, геополитическая ситуация изменилась, включая вхождение Крыма в состав России в 2014 году и начало боевых действий на Украине в 2022 году, что должно было стать тревожным сигналом для членов НАТО и побудить их «работать на 100% от необходимого минимума».
По словам Уолтца, «поразительно, что во время крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны», страны НАТО все еще не достигли требуемых показателей. По статистике блока, из 32 стран-членов, включая США и Канаду, в прошлом году на обеспечение коллективной безопасности в среднем направлялось лишь 2,71% ВВП. В феврале Польша, Латвия, Румыния, Дания и Великобритания заявили, что в ближайшие годы направят на оборону от 3% до 5% ВВП. В марте их примеру последовали Швеция, Эстония и Чехия, которые пообещали достичь 5%-ного уровня в период с 2026 по 2030 год.