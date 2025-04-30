Начальник департамента ЖКХ Перми Казанцев увольняется вместе с заместителем

«Информацию подтверждаем», — пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии, однако воздержались от других комментариев.
Вадим Казанцев работал главой профильного департамента с 2024 года, а ранее трудился заместителем главы администрации Орджоникидзевского района краевой столицы. Олег Белоусов пришел в мэрию после работы в ООО «Тепловая станция “Кондратово”, где был руководителем. Также Белоусов работал в статусе и.о. главы департамента ЖКХ пермской мэрии.
По данным газеты «Звезда», с кандидатурами в департаменте ЖКХ в мэрии пока не определились.
Напомним, ранее мэр Эдуард Соснин провел важные кадровые перестановки в администрации Перми. В частности, Яну Фурман он назначил первым вице-мэром, Алексея Синаева — замглавы города. Бывший первый заместитель Соснина Ольга Андрианова после ухода из мэрии краевой столицы возглавила администрацию Пермского округа.