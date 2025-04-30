Мэр Кудрявцев пригласил новосибирцев выбрать территорию для благоустройства

В Новосибирске проходит голосование за благоустройство восьми территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Каждый житель города может проголосовать за любую локацию до 12 июня.
— Приглашаю всех новосибирцев поучаствовать в выборе территории, которую благоустроят уже в следующем году! Заходите, смотрите проекты и голосуйте по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru. Напомню, что благодаря этой программе у нас появились уютные зоны отдыха — Михайловская набережная, Заельцовский и Затулинский парки. В этом году благоустроим сквер Демакова и Инюшенский бор и реализуем проект-победитель прошлого года — парк «Чемской берег», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
На выбор представлены 8 объектов на разных районах:
— Дзержинский район — сквер имени Калинина с новыми дорожками, площадками и освещением.
— Ленинский район — парк имени Кирова с восстановлением ландшафта и созданием тематических садов.
— Центральный округ — Ельцовский парк (вторая очередь) с экотропами и площадкой для выгула собак.
— Первомайский район — территория на ул. Твардовского с восстановлением заброшенного сквера.
— Калининский район — парк «Сосновый бор» с обустройством игровых зон и обновлением инфраструктуры.
— Кировский район — сквер «Кировский» с зоной для мероприятий и зелёным залом ожидания.
— Советский район — набережная на ул. Новоморской с прогулочными аллеями и арт-объектами.
— Октябрьский район — территория у озера на ул. Лазурной с локацией, посвящённой Минску.
По состоянию на 30 апреля в голосовании лидирует парк им. Кирова — за него отдано больше 6,4 тысяч голосов. На втором месте находится парк «Сосновый бор» (5,6 тысячи голосов), на третьем — территория у озера на ул. Лазурной (5,4 тысячи голосов).