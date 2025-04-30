Мэр Кудрявцев пригласил новосибирцев выбрать территорию для благоустройства

— Приглашаю всех новосибирцев поучаствовать в выборе территории, которую благоустроят уже в следующем году! Заходите, смотрите проекты и голосуйте по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru. Напомню, что благодаря этой программе у нас появились уютные зоны отдыха — Михайловская набережная, Заельцовский и Затулинский парки. В этом году благоустроим сквер Демакова и Инюшенский бор и реализуем проект-победитель прошлого года — парк «Чемской берег», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.