Минобороны Белоруссии обвинило Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами

«В Беларуси в начале 90-х годов также принимались беспрецедентные меры по захвату власти националистами, которые сделали своими героями предателей, сотрудничавших с фашистами. Апогеем попыток реализации неонацистского проекта в Беларуси стали события 2020 года, когда республика столкнулась с попыткой захвата власти. Это свидетельствует, что западные кураторы данных процессов используют одни и те же “лекала”, пытаясь внедрить в качестве вируса самоуничтожения нации и государств — оголтелый национализм», — приводит пресс-служба белорусского минобороны слова Хренина, которые он произнес на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье.