Песков объяснил, кем являются нацисты на Украине

«Это те люди, которые оказывали давление на свою власть, чтобы начать гражданскую войну у себя в стране, чтобы использовать танки, боевые самолеты против населения своей страны, а это то, что происходило в Донбассе. Именно из танков убивали детей, именно из боевых самолетов ракетами стреляли по центральным площадям Донецка, когда погибали дети, женщины и старики. Вот это и есть нацисты», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на просьбу студента РГГУ дать свое определение фашизму или назвать его признаки. Господин Песков добавил, что это итальянское слово и немцы на самом деле были нацистами, хотя «у нас в народе» их стали называть фашистами.