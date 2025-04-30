Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2025 года

Информационная система Параграф подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Жилье

С 24 мая вводятся в действие поправки по вопросам реформирования жилищной политики.

Жилищный строительный сберегательный банк получил статус национального института развития.

Вводится понятие единая республиканская электронная база — электронная база данных, содержащая сведения о гражданах РК, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище местными исполнительными органами.

Также появилось понятие «электронная база “Центр обеспечения жилищем” — электронная база данных, содержащая сведения о гражданах РК, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище жилищным строительным сберегательным банком.

К мерам господдержки, направленным на улучшение жилищных условий, относятся:

предоставление жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

предоставление льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений;

предоставление жилищных сертификатов.

Для реализации права приобретения гражданами РК жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы или получения мер господдержки, направленных на улучшение жилищных условий, местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты.

Государственные учреждения, государственные предприятия ведут списки лиц, нуждающихся в жилище.

Списки лиц, состоящих на учете нуждающихся в жилище, и списки лиц, получивших жилище из жилищного фонда государственных учреждений, государственных предприятий за последние 24 месяца, публикуют на интернет-ресурсе.

Жилища из жилищного фонда государственных учреждений предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте работникам данных учреждений.

Жилища из жилищного фонда государственных учреждений, созданных в целях реализации активных мер содействия занятости, предоставляются гражданам РК, кандасам, участвующим в активных мерах содействия занятости, в соответствии с законодательством РК о социальной защите.

Обязательным условием является отсутствие жилища на праве собственности по новому месту жительства, включая членов их семей.

Предоставляемые государственными учреждениями жилища являются служебными жилищами.

Совершеннолетние граждане РК, кандасы признаются нуждающимися в жилище, если:

они не имеют жилища на праве собственности на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;

они не имеют жилища на праве собственности на территории РК при постановке на учет нуждающихся в жилище и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного предприятия;

их единственное жилище признано аварийным в порядке, предусмотренном законодательством РК, учет которого осуществляется по месту нахождения данного жилища местными исполнительными органами.

Также поправками урегулированы вопросы постановки жилищным строительным сберегательным банком граждан РК, кандасов на учет нуждающихся в жилище.

Утверждены Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий утвердило Министерство промышленности.

На учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий ставятся проживающие в данном населенном пункте работники данных учреждений и предприятий.

Для постановки на учет нуждающихся в жилище лиц из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий заявители представляют на рассмотрение в уполномоченный орган следующие документы:

заявление;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;

решение суда о признании других лиц членами семьи заявителя (при наличии);

документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения.

При наличии свободного жилища в жилищном фонде государственных учреждений и государственных предприятий заявителям предоставляется право на получение жилища.

Изменения в Правилах предоставления жилищ гражданам, пострадавшим от ЧС

Казахстанцы, проживающие в строении, предназначенном для временного проживания, являющемся единственным жилищем на территории РК, дополнительно предоставляют справку об отсутствии недвижимого имущества у супруга и несовершеннолетних детей, выданную Госкорпорацией «Правительство для граждан», и подтверждающие документы на строение, предназначенное для временного проживания, находящееся в собственности не менее двух лет на момент объявления ЧС.

Также поправки внесены в Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие ЧС природного характера.

Расширен перечень имущества, подлежащего возмещению.

В него включены:

запасы бытового топлива, предназначенные для теплогенерирующих устройств жилых домов, квартир или строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания;

кресло-коляска — специальное средство, обеспечивающее передвижение лица с инвалидностью.

При этом установлен предельный размер возмещения — не более 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году).

В случае невозможности определения размера причиненного вреда в связи с затоплением жилища от паводков, возмещение вреда осуществляется согласно розничным ценам, установленным в официальной статистической информации.

Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган заявление о возмещении материального ущерба, либо через мобильное приложение «электронное правительство» в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Казахстанцы и кандасы, нуждающиеся в жилье, могут встать на учет в электронную базу «Центр обеспечения жилищем»

Министерство промышленности утвердило Правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу «Центр обеспечения жилищем».

Для постановки на учет нуждающихся в жилище в электронной базе (Объект информатизации) нужно посредством ЭЦП, авторизоваться на интернет — ресурсе услугодателя и открыть свой личный кабинет, в котором далее подается заявка.

На учет становятся совершеннолетние граждане РК, кандасы, признанные нуждающимися в жилище, отвечающие следующим требованиям:

они не имеют жилища на праве собственности на территории РК в течение последних 5 лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем»;

их единственное жилище признано аварийным.

В постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам РК, кандасам отказывается в случаях, если:

они состоят в Единой республиканской электронной базе;

они имеют или имели жилища на праве собственности на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в Объекте информатизации;

они имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения;

они имеют жилища на праве собственности в РК при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия;

они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

представленные документы или сведения содержали недостоверные данные;

они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;

они имеют единственное жилище, признанное аварийным в порядке, установленном законодательством РК, которое находится в другом населенном пункте;

они приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком РК, документов Системы государственного планирования РК, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы), утвержденных Правительством РК.

Медицина

С 1 мая меняются правила оказания скорой медицинской помощи

При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции скорой медицинской помощи посредством автоматизированной системы управления передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (далее — организации ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 19:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 19.00 в будние дни, в субботу — с 8.00 до 12.00.

Вызовы 4 категории срочности вне часов работы ПМСП обслуживаются бригадой скорой медпомощи.

Время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:

1 категория срочности — до 10 минут;

2 категория срочности — до 15 минут;

3 категория срочности — до 30 минут;

4 категория срочности — до 60 минут;

мобильная бригада при организации ПМСП — до 60 минут.

Вызовы 4 категории срочности оказываются населению вне зависимости от прикрепления по месту фактического пребывания пациента.

В сельских населенных пунктах обслуживание вызовов мобильных бригад допускается путем передачи данной услуги в аутсорсинг в медицинские организации или субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на оказание СМП.

Мобильные бригады в организациях ПМСП создаются из расчета одна мобильная бригада на 25 тысяч населения для оказания неотложной медицинской помощи (4 категории срочности).

При количестве прикрепленного населения к организации менее 25 тысяч создается не менее одной мобильной бригады. Количество мобильных бригад увеличивается в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации.

Напомним: вызов 4 категории срочности — состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

С 3 мая из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов

Из раздела «Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» исключены следующие препараты:

Омепразол, капсула.

Висмута трикалия дицитрат, таблетка.

Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии.

Кларитромицин, таблетка.

Метронидазол, таблетка.

Из раздела «Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых» исключили следующие лекарства:

амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула;

азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

омепразол, капсула;

фамотидин, таблетка;

карбамазепин, таблетка;

амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;

азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка;

амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;

офлоксацин, капли глазные;

тобрамицин, капли глазные;

ацикловир, мазь глазная;

хлорамфеникол, капли глазные;

гидрокортизон, мазь;

преднизолон, таблетка;

доксазозин, таблетка;

дутастерид, капсула;

бромокриптин, таблетка;

тамоксифен, таблетка;

диеногест, таблетка;

левоноргестрел, таблетка;

амоксициллин, капсула, таблетка;

амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка;

цефуроксим, таблетка;

цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;

сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка;

ципрофлоксацин, таблетка;

нитрофурантоин, таблетка.

Также исключен ряд лекарств из раздела «Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе ОСМС на амбулаторном уровне для детей до 18 лет».

Минздрав изменил правила проведения мероприятий по профилактике туберкулеза

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе определение контактных лиц в очаге латентной туберкулезной инфекции, проводятся профильным специалистом территориального подразделения санитарно-эпидемиологического контроля совместно с фтизиатром организации, оказывающей ПМСП.

Обследование контактных лиц с последующим динамическим наблюдением проводится специалистами ПМСП (врачи участковые и (или) врачи общей практики, терапевты, педиатры), фтизиатры.

Дети, не привитые вакциной БЦЖ в перинатальном (родильном отделении) центре, вакцинируются в организациях, оказывающих ПМСП, однократно до 15 лет: до двух месяцев — без постановки пробы Манту, после двух месяцев — при отрицательном результате пробы Манту. Интервал между пробой Манту и вакцинацией БЦЖ — не менее трех дней и не более двух недель.

Наблюдение за вакцинированными детьми проводится участковыми педиатрами, врачами общей практики в организациях, оказывающих ПМСП через 1, 3, 6, 12 месяцев.

Окончательный результат вакцинации БЦЖ оценивается через 1 год после прививки по размеру рубчика. Редко на месте введения вакцины БЦЖ образуется апигментное пятно.

Регистрации в информационных системах здравоохранения подлежат следующие исходы профилактического лечения:

«Лечение завершено» — пациент принял все предписанные дозы препаратов за намеченный период в соответствии с выбранным режимом;

«Неэффективное лечение» — развитие заболевания туберкулезом в период проведения курса профилактического лечения;

«Смерть» — пациент умер по любой причине в период проведения курса профилактического лечения;

«Потеря для последующего наблюдения» — профилактическое лечение прервано;

«Отмена профилактического лечения в связи с токсическим воздействием препаратов» — отмена профилактического лечения по решению лечащего врача в связи с нежелательными реакциями, которые не устраняются при симптоматическом лечении;

«Результат не оценен» — пациент, у которого результат профилактического лечения не был установлен по причине перевода в другую медицинскую организацию.

Расширен Перечень групп населения с высоким риском заболевания, подлежащих обязательному флюорографическому обследованию на туберкулез:

лица, контактные с больными туберкулезом, независимо от бактериовыделения (1 раз в год);

лица, находящиеся на динамическом наблюдении с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом, алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией. У лиц, живущих с ВИЧ, выявление и диагностика туберкулеза проводятся медицинскими работниками организаций, оказывающих ПМСП, и центров по профилактике ВИЧ-инфекции (1 раз в год);

лица, получающие иммуносупрессивную терапию (1 раз в год);

лица, имеющие остаточные явления в легких любой этиологии (1 раз в год);

подследственные и осужденные (2 раза в год);

лица, освободившиеся из мест заключения в течение 2 лет (1 раз в год).

Обновлен Перечень лиц, подлежащих обязательному ежегодному флюорографическому обследованию на туберкулез:

работники медицинских организаций;

работники медико-социальных учреждений;

призывники на военную службу;

студенты высших учебных заведений, колледжей и учащиеся училищ;

дети 15−17 лет;

женщины в послеродовом периоде до выписки из родильного дома;

совместно проживающие члены семьи новорожденного без вакцинации против туберкулеза до его выписки из перинатального (родильного отделения) центра;

контингент лиц, получающих специальные социальные услуги в медико-социальных учреждениях стационарного типа, центров психического здоровья;

лица, прибывшие в РК на ПМЖ;

сотрудники органов внутренних дел, из них сотрудники специализированной службы охраны, патрульно-постовой, дорожно-патрульной и участковой служб, следственных изоляторов и исправительных учреждений;

военнослужащие, обеспечивающие охрану учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также участвующих в охране общественного порядка;

военнослужащие срочной службы (2 раза в год);

военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК;

работники объектов пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговли;

работники дошкольных организаций, общеобразовательных и специализированных школ, лицеев и гимназий;

работники высших учебных заведений, колледжей и училищ;

лица, прибывшие в РК на временное проживание, в том числе по трудовой миграции.

Минздрав обновил Минимальные требования к медицинским информационным системам (МИС)

Требования распространяются на медицинские информационные системы в области здравоохранения независимо от формы собственности субъектов здравоохранения. Поставщик медицинской информационной системы является резидентом РК.

МИС обеспечивает своевременную передачу всех данных и электронных документов, удостоверенных ЭЦП сотрудника субъекта здравоохранения в информационные системы уполномоченного органа при их готовности к приему данных.

МИС субъекта здравоохранения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, обеспечивает передачу в режиме реального времени графиков приема врачей и профильных специалистов в информационные системы уполномоченного органа при их готовности к приему данных.

МИС обеспечивает контроль наличия у пациента предварительной записи на прием и консультацию врача первичной медико-санитарной помощи и (или) профильного специалиста, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.

Допускается предоставление в МИС функционала сбора и обработки данных о состоянии здоровья пациента из функционирующих у субъекта здравоохранения информационных систем диагностического оборудования.

Уточнены компетенции Министерства здравоохранения в целях исключения излишней законодательной регламентации: Токаев подписал соответствующий закон

В частности, теперь из компетенции министерства исключили разработку:

перечня заболеваний, являющихся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации;

правил определения случаев (событий) медицинского инцидента, их учета и анализа;

стратегии цифровизации здравоохранения;

нормативных правовых актов и форм учетной и отчетной документации в области здравоохранения;

перечня документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;

стандартов в области здравоохранения;

правила применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях в целях обеспечения защиты прав пациентов и медицинских работников;

правила присвоения почетных званий в области здравоохранения и ряд других.

Также исключены компетенции по:

осуществлению мониторинга в области здравоохранения;

определению приоритетных направлений биомедицинских исследований;

осуществлению координации и мониторинга деятельности по вопросам корпоративного управления в государственных юридических лицах в области здравоохранения;

разработке и утверждению инструкций, алгоритмов и регламентов в области здравоохранения.

Помимо этого, внесенными поправками скорректированы функции Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Образование, молодежная политика

В какие сроки пройдут школьные выпускные экзамены

Итоговая аттестация пройдет:

для обучающихся 9 (10) классов:

письменный экзамен по математике (алгебре) — 29 мая 2025 года ;

; письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла — письменной работы (статья, рассказ, эссе) — 2 июня 2025 года ;

; письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 5 июня 2025 года ;

; письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения — 10 июня 2025 года;

для обучающихся 11 (12) классов:

устный экзамен по истории Казахстана — 30 мая 2025 года ;

; письменный экзамен по алгебре и началам анализа — 4 июня 2025 года ;

; письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) — 9 июня 2025 года ;

; письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 12 июня 2025 года ;

; письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения — 16 июня 2025 года.

Министерство просвещения изменило Правила обучения в форме экстерната

Аттестация экстернов проводится в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Обучающийся, проживающий за рубежом, при получении образования в форме экстерната осваивает учебные программы соответствующего уровня образования самостоятельно, текущий контроль (суммативное оценивание за раздел/сквозную тему, суммативное оценивание за четверть) успеваемости проходит дистанционно в организации среднего образования, где он закреплен.

Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне (ступени) образования.

Также внесены поправки в некоторые другие приказы МП РК.

В Правила размещения госзаказа в творческих кружках для детей внесли изменения

Сбор документов для зачисления ребенка в кружок осуществляется информационной системой посредством интеграции с информационными системами госорганов. Компоненты информационной системы, осуществляющие задачи государственного заказа интегрировали с рядом информационных систем и государственных баз данных.

При отсутствии возможности получения цифрового документа посредством интеграции информационной системы с государственными информационными системами прикрепляется копия документа с бумажного носителя.

Учебная программа по видам творчества должна содержать, помимо прочего, утвержденный поставщиком регламент посещения творческого кружка, учитывая возможности дистанционного обучения.

Обновлен перечень информации на каждого сотрудника поставщика, который будет проводить занятия с детьми.

В частности, следует предоставить:

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) с Центра психического здоровья «Наркология», выданная не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления;

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) с Центра психического здоровья «Психиатрия», выданная не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления;

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных туберкулезом с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия», выданная не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления.

Компоненты информационной системы, осуществляющие задачи государственного заказа:

взаимодействуют с пользователями сети Интернет через внешний шлюз «электронного правительства»;

получают акт об успешном результате испытаний на информационную безопасность в уполномоченном органе в сфере обеспечения информационной безопасности на соответствие требованиям, предъявляемым к объектам информатизации не ниже второго уровня, согласно Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

интегрируются с НОБД для осуществления информационного обмена и сверки информации по обучающимся, получившим государственный образовательный, творческий и спортивный заказы, а также сведения об организациях образования, опекунах и попечителях обучающегося (при наличии);

интегрируются с информационной системой в области цифровизации «База мобильных граждан Республики Казахстан»;

интегрируются с информационными системами уполномоченного органа в области здравоохранения для получения в электронном виде справку с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выданная по форме 027/у;

интегрируются с государственной базой данных «Физические лица»;

интегрируются с государственной базой данных «Юридические лица»;

интегрируются с информационными системами Комитета государственных доходов для подтверждения статуса индивидуального предпринимателя;

интегрируются с государственным информационным порталом «Электронная биржа труда»;

интегрируются с информационной системой «Запись актов гражданского состояния» для получения данных свидетельства о рождении ребенка;

интегрируются с информационной системой «Государственная база “Е-лицензирование”;

интегрируются с информационными системами уполномоченных органов в области образования для получения сведений о высшем (или послевузовском) и/или техническом и профессиональном образовании;

резервируют накапливаемые данные для возможности быстрого восстановления работоспособности в случае сбоев.

Новые Правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества

Определение рейтинга творческих кружков для детей и юношества осуществляется путем выставления оценки законным представителем ребенка, посещающего творческий кружок в рамках государственного заказа.

Оценка творческого кружка для детей и юношества осуществляется по следующим критериям:

организация творческого процесса, доступность объяснения задач ребенку;

материально-техническая оснащенность творческого кружка для детей и юношества.

Оценка выражается в баллах от 1 до 5, где 1 — самый низкий балл, 5 — самый высокий балл.

Министерство культуры обновило Типовое положение о советах по делам молодежи при акиматах

Советы являются консультативно-совещательными органами при акиматах области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения).

Советы осуществляют свою деятельность в целях выработки рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики и повышению эффективности межведомственного взаимодействия.

Задачами совета являются:

выработка рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики;

анализ эффективности реализации задач государственной молодежной политики;

разработка предложений по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

обсуждение вопросов, касающихся реализации государственной молодежной политики.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Строительство в Туркестане

Особые требования установлены к застройке Туркестана

Вводятся в действие отдельные нормы Закона «Об особом статусе города Туркестана».

При проведении строительных работ в зоне регулирования застройки не допускается их превышение по архитектурному облику над памятниками истории и культуры города Туркестана. В пределах зоны регулирования застройки устанавливается режим высотной застройки и определяются требования по реконструкции зданий, сооружений и их комплексов.

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, в целях недопущения вокруг него застройки территории, изменения улично-дорожных сетей на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов:

высотой более семи метров;

несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам.

Госслужба

С 18 мая государственный служащий, которому на момент наступления срока ротации осталось два года и менее до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом РК, освобождается от ротации на основании поданного уполномоченному лицу заявления (ранее было 3 года и менее).

Соответствующие поправки вводятся в Правила и сроки проведения ротации, категориях и должностях государственных служащих, подлежащих ротации.

Военная служба

Новый вид воинской службы вводят в Казахстане — служба в резерве.

Соответствующие поправки в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» вводятся в действие с 19 мая.

Военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве (военные резервисты), — граждане РК, добровольно поступившие на воинскую службу в резерве в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования.

Военные резервисты находятся при исполнении обязанностей воинской службы в периоды нахождения в воинской части (учреждении) на занятиях или сборах по боевой подготовке, а также сборах при кризисных ситуациях.

В период мобилизации, военного положения и в военное время военные резервисты переходят на воинскую службу по контракту.

Предельные возрасты состояния на воинской службе в резерве составляют:

рядового и сержантского составов — 50 лет;

офицерского состава — 60 лет.

Военный резервист утрачивает статус военнослужащего со дня издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) об окончании занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях либо со дня исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы в резерве.

В Трудовом кодексе:

За работниками, проходящими воинскую службу в резерве, на периоды прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях сохраняется место работы (должность).

Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам, проходящим воинскую службу в резерве, определяется на основании пункта 1 настоящей статьи, а также в соответствии с графиком проведения занятий или сборов по боевой подготовке (при его наличии).

Санитарные правила

Минздрав изменил ряд правил и санитарно-эпидемиологических требований

В Правилах экспертизы установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей говорится:

В случае сложности определения экспертизы связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей ЭППК или в связи с несогласием работника, работодателя, страховой компании с заключением ЭППК, согласно сроку рассмотрения обращения в соответствии со статьей 76 АППК РК, медицинские документы пациента клиникой профессионального здоровья направляются на рассмотрение в Республиканскую экспертную конфликтную профпатологическую комиссию (РЭКППК).

РЭКППК рассматривает документы в сроки в соответствии со статьей 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. При необходимости приглашает на заседания врачей по профилю заболеваний, запрашивает от организаций документы, необходимые для экспертизы.

В Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения добавлена новая глава, которая определяет Санитарно-эпидемиологические требования к крематориям и колумбариям.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших размещаются на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

Захоронение останков после кремации (праха) в урнах проводится в колумбариях и в могилах.

В составе крематориев и колумбариев предусматриваются следующие группы помещений:

помещения приема умерших с тамбуром, вестибюлем, холодильной камерой и помещения для сохранения умерших до кремации;

помещения для кремирования умерших, обработки и хранения с кремационным залом, помещением обработки кремированных останков, хранилищем урн с прахом, помещением газоочистки, ремонтной мастерской, помещениями инженерно-технической службы, санитарно-техническими помещениями, комнатой отдыха и психологической разгрузки.

Помещения для людей, участвующих в похоронах, изолируются от помещений, предназначенных для работы обслуживающего персонала, и обеспечивают звукоизоляцию от них помещений санузлов и вентиляционных камер (вентиляционных установок).

Также внесены изменения в:

Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования,

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка,

Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства алкогольной продукции, безалкогольной продукции и питьевой воды;

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний;

Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям и ряд других.

Охрана окружающей среды, земля

Министерство экологии обновило Правила оказания двух госуслуг в области охраны окружающей среды

В новой редакции изложены правила оказания государственных услуг по выдаче лицензии:

на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;

на ввоз в РК из государств, не являющихся членами ЕАЭС, или вывоза из РК в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.

Государственную услугу по выдаче лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды оказывает физическим и юридическим лицам Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве ИП, документ, подтверждающий оплату услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем.

Для получения лицензии с приложением требуются:

заявление физического лица в электронном виде, удостоверенное ЭЦП;

заявление юридического лица в электронном виде, ЭЦП;

электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям для осуществления деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды;

для переоформления лицензии c приложением:

заявление физического по форме, электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

заявление юридического лица в электронном виде, удостоверенное ЭЦП.

Для получения лицензии на ввоз в РК из государств, не являющихся членами ЕАЭС, или вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции требуются:

заявление на экспорт отдельных видов товаров в электронном виде, удостоверенное ЭЦП;

заявление на импорт отдельных видов товаров в электронном виде, удостоверенное ЭЦП;

электронная копия договора (контракта) об оказании посреднических услуг (в случае, если в качестве заявителя выступает посредник);

электронная копия сертификата соответствия или письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что произведенные им озоноразрушающие вещества и (или) продукция, содержащая озоноразрушающие вещества, отвечают требованиям документов, в соответствии с которым они изготавливаются;

электронная копия действующего страхового полиса страхования грузов либо иного документа, предусмотренного законодательством государства-члена Союза, подтверждающего обеспечение заявителем, осуществляющим ввоз озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, гарантий в случае причинения ущерба здоровью человека и окружающей среде;

в случае ввоза утилизированных и (или) рециркулированных озоноразрушающих веществ электронная копия договора (контракта) с организацией об осуществлении восстановления озоноразрушающих веществ (представляется в случае, если восстановление будет осуществляться не заявителем) и подтверждение наличия у организации, которая планирует осуществить восстановление озоноразрушающих веществ, установки, соответствующей установленным требованиям;

в случае ввоза утилизированных и (или) рециркулированных озоноразрушающих веществ электронная копия договора (контракта) с организацией об осуществлении уничтожения озоноразрушающих веществ (представляется в случае, если уничтожение будет осуществляться не заявителем) и подтверждение наличия у организации, которая планирует осуществить уничтожение озоноразрушающих веществ, установки для уничтожения, соответствующей технологиям уничтожения озоноразрушающих веществ, одобренным Решениями Сторон Монреальского протокола;

в случае ввоза озоноразрушающих веществ для использования в качестве сырья электронная копия письма заявителя, подтверждающее использование озоноразрушающих веществ исключительно в качестве сырья для производства озонобезопасных химических веществ, либо копию договора (контракта) с организацией, которая будет использовать озоноразрушающие вещества исключительно в качестве сырья для производства озонобезопасных химических веществ;

электронная копия сведений, подтверждающих, что перемещение озоноразрушающих веществ осуществляется в таре многократного использования, в случае, если законодательством государства-члена Союза установлен запрет на ввоз (вывоз) озоноразрушающих веществ в таре однократного использования.

Минсельхоз изменил некоторые госуслуги в сфере земельных отношений

В новой редакции утверждены Правила оказания государственных услуг:

Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка; Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (аукционов); Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку.

В частности, для получения разрешения на изменение целевого назначения земельного участка потребуются документы:

заявление об изменении целевого назначения земельного участка;

в случае положительного решения земельной комиссии (при изменении целевого назначения земельного участка, расположенного за пределами населенного пункта) или положительного итогового заключения об изменении целевого назначения земельного участка (при изменении целевого назначения земельного участка, расположенного в черте населенного пункта) в течение 1 рабочего дня — копию акта кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, при изменении его целевого назначения, в случае необходимости выплаты в доход бюджета сумму, равную кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, выплаты в бюджет суммы, равную разнице между кадастровой (оценочной) стоимостью;

в случае изменения целевого назначения земельного участка, расположенного на приаэродромной территории — разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов.

Банкротство

С 3 мая Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота изложены в новой редакции.

К участию в электронном аукционе допускаются все желающие, прошедшие регистрацию на веб-портале реестра государственного имущества.

Для участия в электронном аукционе участник на веб-портале реестра подает электронную, подписанную ЭЦП.

Для подачи электронной заявки участник:

1) предварительно регистрируется на веб-портале реестра.

При наличии в информационном сообщении о проведении электронного аукциона особых условий или дополнительных требований к покупателям имущественной массы, установленных в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона, участники электронного аукциона к электронной заявке прикрепляют сканированные копии документов, подтверждающих соответствие этим условиям и требованиям.

К участию в закрытом электронном аукционе допускаются лица, имеющие право на приобретение данного имущества.

Участники закрытого электронного аукциона к электронной заявке также прикрепляют сканированные копии документов, подтверждающих соответствие условиям и требованиям закрытого электронного аукциона.

2) вносит гарантийный взнос в размере 5 от стартовой стоимости лота, на банковский счет (специальный транзитный счет) организатора, указанный в информационном сообщении о проведении электронного аукциона.

Гарантийный взнос вносится для обеспечения заключения договора купли-продажи на условиях, заявленных при участии в электронном аукционе, в соответствии с протоколом о результатах аукциона.

При внесении гарантийного взноса в платежном документе, в назначении платежа указывается ИИН или БИН участника.

Участникам электронного аукциона допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того лота, для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

После регистрации электронной заявки веб-порталом реестра в течение 2 минут производится автоматическая проверка на наличие в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по лоту, на который подана электронная заявка.

При наличии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса, веб-портал реестра осуществляет блокировку денежных средств на сумму гарантийного взноса до определения результатов торгов и принимает электронную заявку.

Веб-портал реестра незамедлительно обеспечивает участника допуском к электронному аукциону, предоставляет аукционный номер, присваиваемый веб-порталом реестра. При отсутствии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса, веб-портал реестра отклоняет электронную заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный при регистрации на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии электронной заявки либо отказ с указанием причин отказа в принятии электронной заявки.

Государственные предприятия, госимущество

Минфин утвердил новые Правила проведения инвентаризации в государственных учреждениях

Основными задачами инвентаризации являются:

выявление фактического наличия долгосрочных активов, запасов, денежных средств и других активов;

сопоставление фактического наличия долгосрочных активов, запасов, денежных средств и других активов с данными бухгалтерского учета;

выявление неиспользуемых материальных ценностей;

проверка соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей и денежных средств;

проверка полноты отражения в учете дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых инвестиций и ценных бумаг.

Инвентаризация проводится:

перед составлением годовой финансовой отчетности;

при смене материально-ответственных лиц (на день приема-передачи);

при установлении факта хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;

при пожаре или стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

при ликвидации, реорганизации (при слиянии и присоединении, разделении, выделении и преобразовании) государственного учреждения как юридического лица.

Для проведения инвентаризации приказом руководителя государственного учреждения или уполномоченным им лицом, а в государственных учреждениях, в которых введена должность руководителя аппарата — руководителя аппарата создаются инвентаризационные комиссии, устанавливаются сроки начала и окончания инвентаризации.

Тарифы, естественные монополии

Правила формирования тарифов на услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений утвердило Министерство водных ресурсов

Документ определяет:

механизм расчета тарифа с учетом методов тарифного регулирования сфер естественных монополий;

порядок утверждения временного компенсирующего тарифа;

порядок дифференциации тарифа;

порядок утверждения тарифа в упрощенном порядке;

порядок утверждения инвестиционной программы и ее изменения;

порядок определения тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии;

порядок утверждения временного понижающего коэффициента;

порядок ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам;

порядок определения допустимого уровня прибыли субъекта естественной монополии;

порядок изменения, утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия;

перечень затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, правила ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе;

порядок индексации тарифа;

формы проектов тарифа, тарифной сметы, инвестиционной программы, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы;

порядок расчета и применения прогнозного индекса тарифа.

Тариф устанавливается сроком на пять и более лет, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Тариф утверждается сроком на весь период действия тарифа или на каждый год.

Археологические работы, реставрация памятников

Правила проведения археологических работ изменили в Казахстане

Теперь археологические работы можно осуществлять исключительно на основе утвержденного уполномоченным органом плана. Проведение археологических работ вне плана не допускается.

План археологических работ формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Предложения представляются в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому году.

Уполномоченный орган обеспечивает формирование предварительного плана археологических работ в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году и утверждает в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

Внесение изменений в утвержденный план археологических работ осуществляется уполномоченным органом на основании предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Для научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры теперь также обязателен план

Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры на территории РК осуществляются на основании лицензии на осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, выдаваемой уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.

Проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры вне плана не допускается.

План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Дороги, транспорт

С 5 мая участок дороги в обход Тараза становится платным

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге — через город Тараз. Протяженность платной дороги — 57 км. Срок использования на платной основе — 20 лет.

Ставки платы за проезд за весь маршрут в одном направлении:

для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т — 0,0992 МРП (390 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0839 МРП (330 тенге, предоплата).

для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т — 0,2009 МРП (790 тенге, постоплата), 0,1704 МРП (670 тенге, предоплата).

для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т — 0,3026 МРП (1190 тенге, постоплата), 0,2569 МРП (1010 тенге, предоплата).

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т — 0,4044 МРП (1590 тенге, постоплата), 0,3433 МРП (1350 тенге, предоплата).

для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 0,5036 МРП (1980 тенге, постоплата), 0,4273 МРП (1680 тенге, предоплата).

Также предусмотрены месячный абонемент стоимостью от 1 до 5 МРП и годовой абонемент стоимостью от 12 до 60 МРП в зависимости от категории транспортного средства.

Правоохранительные, специальные госорганы

Обновлены Правила формирования Президентского кадрового резерва специальных государственных органов

Президентский кадровый резерв — список сотрудников, прошедших особый порядок отбора, предусмотренный настоящими Правилами, для выдвижения на вакантные вышестоящие руководящие должности специальных государственных органов РК.

Утверждение Президентского кадрового резерва осуществляется Руководителем АП по представлению Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК, согласованному с Секретарем Совета Безопасности РК.

Формирование Президентского кадрового резерва осуществляется ежеквартально с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кандидатах на занятие руководящих должностей специальных государственных органов РК.

Президентский кадровый резерв формируется из числа сотрудников:

соответствующих квалификационным требованиям, включающим требования по стажу службы, уровню профессиональной подготовки, предусмотренным к замещению по предполагаемой должности;

соответствующих по решению аттестационной комиссии занимаемой должности, в том числе рекомендованных для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;

не имеющих дисциплинарных взысканий на момент направления материалов.

Ранее документом также регламентировался порядок формирования резерва руководства правоохранительных органов и органов гражданской защиты. Теперь эти нормы исключены.

Биржевая торговля

Критерии к товарным биржам, торгующим социально значимыми биржевыми товарами, установило правительство:

отсутствие неснятой или непогашенной судимости у первого руководителя и лиц, занимающих руководящие должности;

наличие действующей лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж;

отсутствие задолженности, учет которой ведется в органах государственных доходов;

наличие постоянного резервного фонда товарной биржи;

наличие электронной торговой системы товарной биржи;

наличие постоянно функционирующего интернет-ресурса товарной биржи;

наличие актуальной финансовой отчетности, с положительным финансовым результатом;

наличие товарной биржи в перечне критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

сформированный уставной капитал;

наличие заключенного договора о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.