Премьер Эстонии заявил о готовности отправить на Украину роту военных

Кроме того, Михал добавил, что перед отправкой солдат правительство намерено получить соответствующий мандат у Рийгикогу (парламента Эстонии). Он также подчеркнул, что Таллин по-прежнему считает предоставление Украине членства в НАТО наилучшей гарантией ее безопасности.