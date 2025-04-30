«Ваше поручение выполнено»: Андрей Бочаров рассказал ветеранам о встрече с Путиным

— Ваше поручение выполнено. Передал нашему Президенту В. В. Путину слова искренней поддержки фронтовиков, ветеранов, участников специальной военной операции и членов семей наших боевых товарищей, наших земляков — бойцов отряда «Бессмертный Сталинград», выполняющих сейчас задачи специальной военной операции, жителей Волгоградской области и поблагодарил за его поддержку и непосредственное участие в развитии Волгоградской области, — приводит слова руководителя пресс-служба администрации.
Также губернатор отметил, что главой государства принято решение о присвоении Международному аэропорту Волгоград названия «Сталинград».
— Решение Президента нашей страны имеет по-настоящему историческое значение и направлено на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., — подчеркнул Андрей Бочаров.