В преддверии Дня весны и труда Михаил Котюков наградил жителей Красноярского края

Управляющий отделением АО «Солгон» из Ужурского района удостоен медали «За труды по сельскому хозяйству», художественный руководитель детской оперной студии красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского — медали «За труды в культуре и искусстве».