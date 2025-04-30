В преддверии Дня весны и труда Михаил Котюков наградил жителей Красноярского края

В преддверии праздника Весны и Труда губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил сорока жителям и коллективам региона государственные и краевые награды.
Так, орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил коллектив красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина красноярской краевой филармонии.
Работники научно-производственного объединения «Радиосвязь», представители филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», специалисты инженерно-производственной фирмы «Сиблифтсервис» награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сотрудницы красноярского краевого клинического онкодиспансера им. А. И. Крыжановского и красноярского краевого противотуберкулёзного диспансера № 1 награждены медалями Луки Крымского.
Управляющий отделением АО «Солгон» из Ужурского района удостоен медали «За труды по сельскому хозяйству», художественный руководитель детской оперной студии красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского — медали «За труды в культуре и искусстве».
Михаил Котюков также вручил выдающимся работникам разных отраслей нагрудные знаки к таким почётным званиям федерального уровня, как «Заслуженный шахтёр Российской Федерации», «Заслуженный пилот Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный лесовод Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный строитель Российской Федерации».