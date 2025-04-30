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Механизмы долевого строительства ужесточат в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 30 апреля 2025 года приняли во втором чтении проект закона, направленный на усовершенствование законодательства в сфере долевого строительства. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Такие нормы внесены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого у