Главой Поворинского района Воронежской области избрали Артема Зимоглядова

Главой Поворинского района Воронежской области стал Артем Зимоглядов. Об этом 30 апреля сообщили в правительстве региона.
Там пояснили, что его кандидатуру единогласно поддержал районный Совет народных депутатов на заседании в среду. К работе Артем Зимоглядов приступит 6 мая. Он избран на срок полномочий Совета, то есть до сентября 2027 года.
Артем Зимоглядов родился в 1979 году. С 2009 работал в районной администрации Поворинского района. В 2014 занял должность заместителя главы администрации, в 2018 — был назначен первым заместителем. С 19 февраля 2025 года исполнял обязанности главы администрации района.