СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане

«По словам одного источника, Зеленский в ходе встречи вновь заявил, что не признает Крым за Россией, и Трамп дал ему понять, что он от него этого не требует. План заключается в том, чтобы это сделали США, а не Украина», — говорится в материале.
Украинский политик также сообщил главе США, что не боится идти на уступки ради завершения конфликта, но для этого ему потребуются достаточно твердых гарантий безопасности, указали в публикации.
В среду журнал Economist со ссылкой на украинские источники сообщал, что Зеленский в Ватикане упрашивал Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине.
В прошлую субботу украинские и западные СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.