SCMP: в Китае спущен на воду «Синий кит» — первый в мире высокоскоростной подводный беспилотник

Согласно статье, строительство первого в Китае безэкипажного подводного катера нового типа «Ланьцзин» («Синий кит») началось в июне 2024 года. В 2025 году судно пройдет портовые и ходовые испытания, а к 2026 году будет введено в полную эксплуатацию.
Длина судна составляет 11 метров, водоизмещение — 12 тонн.
«Синий кит» предназначен для использования в гражданских целях и, как ожидается, внесет значительный вклад в исследования океана и тайфунов. Судно может проплыть сотни километров без дозаправки и погрузиться на глубину до 60 метров, чтобы укрыться от штормов, а, проходя район шторма, способен запускать ракеты и собирать данные. Система принятия решений на базе искусственного интеллекта использует алгоритмы глубокого обучения, что в три раза повышает эффективность работы в сложных океанских условиях по сравнению с ручным управлением. Как утверждается в статье, судно может работать в условиях тайфунов 12-й категории, которые способны вызвать ветер со скоростью более 130 км/ч, высокие волны и чрезвычайно опасные морские условия.
Специальные покрытия помогают снизить уровень шума при работе судна до уровня окружающего океана, что позволяет проводить более точный гидроакустический мониторинг для научных исследований. Беспилотник оснащен интеллектуальной сетью мониторинга, включающей датчики качества воды, подводные камеры и биоакустические детекторы для наблюдения в режиме реального времени за ситуацией в океане.
Во время испытаний в Южно-Китайском море судно нанесло на карту 3000 квадратных километров за 15 дней — в пять раз быстрее, чем обычные исследовательские суда.
По данным GlobalData, мировой рынок морских беспилотников будет расти в среднем на 6,7% в год и к 2034 году достигнет 2,5 млрд долларов. Основными игроками на этом рынке считаются Китай, США, Турция, Франция, Южная Корея и Россия.