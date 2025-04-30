SCMP: в Китае спущен на воду «Синий кит» — первый в мире высокоскоростной подводный беспилотник

«Синий кит» предназначен для использования в гражданских целях и, как ожидается, внесет значительный вклад в исследования океана и тайфунов. Судно может проплыть сотни километров без дозаправки и погрузиться на глубину до 60 метров, чтобы укрыться от штормов, а, проходя район шторма, способен запускать ракеты и собирать данные. Система принятия решений на базе искусственного интеллекта использует алгоритмы глубокого обучения, что в три раза повышает эффективность работы в сложных океанских условиях по сравнению с ручным управлением. Как утверждается в статье, судно может работать в условиях тайфунов 12-й категории, которые способны вызвать ветер со скоростью более 130 км/ч, высокие волны и чрезвычайно опасные морские условия.