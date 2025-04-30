ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана. Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов этого российского региона Михаил Кнауб.
Он сообщил, что в этом году область представляет на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте грузоподъемное оборудование, системы для приборостроения, комплектующие для ремонта бульдозерной и гусеничной техники, производство компрессорных установок и многое другое.
В числе уникальных проектов — блочно-модульные газотурбинные установки, которые предназначены для электроснабжения отдаленных районов страны, где есть проблемы с подачей электроэнергии, но при этом имеется газ, а также производство компрессорных станций, необходимых для любых отраслей промышленности.
«Помимо того, что мы пять лет представляем Челябинскую область на Иннопроме, у нас есть постоянно действующий павильон в Ташкенте, в котором мы представляем предприятия малого и среднего бизнеса с точки зрения постоянной презентации продукции, которую мы производим. В павильоне мы показываем не только продукцию промышленности, но и народного потребления», — отметил министр.
Михаил Кнауб отметил, что губернатор Челябинской области уделяет особое внимание развитию межрегиональных взаимовыгодных отношений.
«У нас действуют три соглашения: с Навоийской, Бухарской и Джизакской областями. Но мы работаем не только с теми, с кем заключены соглашения о взаимодействии с регионом. В 2024 году мы приняли две большие делегации из Сурхандарьинской и Самаркандской областей. Мы работаем абсолютно со всеми, и не обязательно между нами должны быть заключены соглашения», — рассказал министр.