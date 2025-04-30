Челябинская область нацелена на развитие отношений с регионами Узбекистана

«У нас действуют три соглашения: с Навоийской, Бухарской и Джизакской областями. Но мы работаем не только с теми, с кем заключены соглашения о взаимодействии с регионом. В 2024 году мы приняли две большие делегации из Сурхандарьинской и Самаркандской областей. Мы работаем абсолютно со всеми, и не обязательно между нами должны быть заключены соглашения», — рассказал министр.