Песков заявил, что парад Победы 9 мая состоится, несмотря на угрозы Зеленского

«Конечно, Зеленский говорит всерьез, и это даже, думаю, самая главная его мечта сейчас — попытаться сорвать нам парад Победы. Он уже перестал носить маску добропорядочного гражданина и публично принимает доклады от своих подчиненных о совершенных ими терактах на территории России. Именно поэтому Зеленский категорически отверг перемирие на 9 Мая, предложенное нашим президентом, очевидно, готовит что-то шокирующее», — сказал он.