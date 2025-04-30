NI: ракета «Циркон» стала катастрофой для НАТО

Однако ни одно из летных испытаний изделия не увенчалось впечатляющим успехом. 13 марта 2023 года Пентагон провел очередные испытания прототипа АRRW. Ракета была запущена с борта B-52H. 28 марта стало известно, что испытания закончились неудачей — «произошел сбой в процессе передачи данных». После этого Пентагон решил отказаться от проекта. А ведь, по всей видимости, именно AGM-183A президент США Дональд Трамп в свое время называл «супер-пупер» ракетой.