Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ

«Сегодня, спустя 80 лет, все чаще звучат попытки переписать историю, стереть границы между палачом и жертвой, обесценить подвиг целых народов. Именно поэтому мы должны говорить, напоминать, показывать, потому что память — это тоже битва, и мы просто обязаны ее выиграть. В стенах Национальной библиотеки эта память живет, это место имеет не только стены, но и душу в книгах, написанных очевидцами, в письмах с фронта, в вырезках из газет военных лет, в документальных фильмах, где все показано именно так, как это было… Позвольте, Национальной библиотеке Казахстана передать самый последний, самый актуальный сборник-энциклопедию о Великой Отечественной войне, состоящий из двенадцати томов. Сразу скажу тем, кто подсчитал, здесь не хватает трех томов, они находятся еще в редакции и будут нами переданы в фонд библиотеки, как только выйдут из печати. Также и другие здесь издания, которые, я уверен, найдут свое самое достойное место в коллекции библиотеки», — сказал Тураев.