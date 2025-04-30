Казахстан выплатил олимпийцам 5 миллионов долларов после скандала

Ранее сообщалось, что призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже (Франция) 2024 года спустя 8 месяцев с окончания соревнований до сих пор не получили свои призовые.
Позже Министерство туризма и спорта сообщило, что 25 апреля медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже (Франция) были направлены призовые деньги за завоеванные ими награды. Корреспондент Tengri Sport обратился в ведомство узнать, все ли спортсмены получили свои выплаты. В министерстве ответили, что, помимо 49 спортсменов, выплаты также получили первые, личные и главные тренеры атлетов.
«В соответствии с постановлением из правительственного резерва были выделены соответствующие средства для спортсменов и их тренеров. В общей сложности денежные премии получили 49 спортсменов и 63 тренера. В частности, в соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие денежные выплаты спортсменам, занявшим с 1-го по 6-е место: 1-е место — 250 000 долларов; 2-е место — 150 000 долларов; 3-е место — 75 000 долларов; 4-е место — 30 000 долларов; 5-е место — 10 000 долларов; 6-е место — 5 000 долларов. Кроме того, денежные выплаты предусмотрены также для первых, личных и главных тренеров спортсменов. На текущий момент обязательства по выплатам исполнен», — ответили в министерстве на запрос Tengri Sport.
Согласно заявлению Министерства туризма и спорта, Казахстан выплатил спортсменам следующие суммы. Призеры Олимпиады-2024:
Призеры Олимпиады-2024:
- Елдос Сметов (золото) — 250 тысяч долларов;
- Нариман Курбанов (серебро) — 150 тысяч долларов;
- Демеу Жадраев (серебро) — 150 тысяч долларов;
- Нурбек Оралбай (серебро) — 150 тысяч долларов;
- Александра Ле (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Ислам Сатпаев (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Назым Кызайбай (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Гусман Кыргызбаев (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Милад Карими (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Абиба Абужакынова (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Амир Маймуратов (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Айбек Оралбай (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Мухаммедсабыр Базарбайулы (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Сакен Бибосынов (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Александра Ле (6-е место) — 5 тысяч долларов;
- Руслан Курбанов (6-е место) — 5 тысяч долларов;
- Эльмир Алимжанов (6-е место) — 5 тысяч долларов;
- Вадим Шарлаимов (6-е место) — 5 тысяч долларов;
- Ерлик Сертай (6-е место) — 5 тысяч долларов.
Всего по итогам Игр в Париже Казахстан выплатил спортсменам 1 миллион 85 тысяч долларов.
Призеры Паралимпиады-2024:
- Давид Дегтярев (золото) — 250 тысяч долларов;
- Акмарал Науатбек (золото) — 250 тысяч долларов;
- Еркин Габбасов (серебро) — 150 тысяч долларов;
- Нурдаулет Жумагали (серебро) — 150 тысяч долларов;
- Ергали Шамей (серебро) — 150 тысяч долларов;
- Дастан Мукашбеков (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Даяна Федосова (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Зарина Раифова (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Журкамырза Шукурбеков (бронза) — 75 тысяч долларов;
- Раушан Койшибаева (4-е место) — 30 тысяч долларов;
- Камиля Досмалова (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Нышан Омирали (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Нурлан Домбаев (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Гульбахыт Кайыржанова (5-е место) — 10 тысяч долларов;
- Аяла Мереке (5-е место) — 10 тысяч долларов.;
- Рахметжан Хамаев (6-е место) — 5 тысяч долларов;
- Турсынай Кабыл (6-е место) — 5 тысяч долларов
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Казахстана по велоспорту Александр Винокуров не может получить выплаты от государства. Пресс-служба прокуратуры актюбинской области сообщила о хищениях в футбольном клубе «Актобе» на 250 миллионов тенге. А в Антикоре заявили, что глава дирекции развития спорта похитил 400 миллионов тенге.