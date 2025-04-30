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Казахстан выплатил олимпийцам 5 миллионов долларов после скандала

Министерство туризма и спорта выплатило призерам Олимпийских игр и их наставникам призовые. Портал Tengri Sport узнал сумму обещанных денег.

Источник: Olympic.kz/ Сали Сабиров

Ранее сообщалось, что призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже (Франция) 2024 года спустя 8 месяцев с окончания соревнований до сих пор не получили свои призовые.

Позже Министерство туризма и спорта сообщило, что 25 апреля медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже (Франция) были направлены призовые деньги за завоеванные ими награды. Корреспондент Tengri Sport обратился в ведомство узнать, все ли спортсмены получили свои выплаты. В министерстве ответили, что, помимо 49 спортсменов, выплаты также получили первые, личные и главные тренеры атлетов.

«В соответствии с постановлением из правительственного резерва были выделены соответствующие средства для спортсменов и их тренеров. В общей сложности денежные премии получили 49 спортсменов и 63 тренера. В частности, в соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие денежные выплаты спортсменам, занявшим с 1-го по 6-е место: 1-е место — 250 000 долларов; 2-е место — 150 000 долларов; 3-е место — 75 000 долларов; 4-е место — 30 000 долларов; 5-е место — 10 000 долларов; 6-е место — 5 000 долларов. Кроме того, денежные выплаты предусмотрены также для первых, личных и главных тренеров спортсменов. На текущий момент обязательства по выплатам исполнен», — ответили в министерстве на запрос Tengri Sport.

Согласно заявлению Министерства туризма и спорта, Казахстан выплатил спортсменам следующие суммы. Призеры Олимпиады-2024:

Призеры Олимпиады-2024:

  1. Елдос Сметов (золото) — 250 тысяч долларов;
  2. Нариман Курбанов (серебро) — 150 тысяч долларов;
  3. Демеу Жадраев (серебро) — 150 тысяч долларов;
  4. Нурбек Оралбай (серебро) — 150 тысяч долларов;
  5. Александра Ле (бронза) — 75 тысяч долларов;
  6. Ислам Сатпаев (бронза) — 75 тысяч долларов;
  7. Назым Кызайбай (бронза) — 75 тысяч долларов;
  8. Гусман Кыргызбаев (бронза) — 75 тысяч долларов;
  9. Милад Карими (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  10. Абиба Абужакынова (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  11. Амир Маймуратов (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  12. Айбек Оралбай (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  13. Мухаммедсабыр Базарбайулы (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  14. Сакен Бибосынов (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  15. Александра Ле (6-е место) — 5 тысяч долларов;
  16. Руслан Курбанов (6-е место) — 5 тысяч долларов;
  17. Эльмир Алимжанов (6-е место) — 5 тысяч долларов;
  18. Вадим Шарлаимов (6-е место) — 5 тысяч долларов;
  19. Ерлик Сертай (6-е место) — 5 тысяч долларов.


Всего по итогам Игр в Париже Казахстан выплатил спортсменам 1 миллион 85 тысяч долларов.

Призеры Паралимпиады-2024:

  1. Давид Дегтярев (золото) — 250 тысяч долларов;
  2. Акмарал Науатбек (золото) — 250 тысяч долларов;
  3. Еркин Габбасов (серебро) — 150 тысяч долларов;
  4. Нурдаулет Жумагали (серебро) — 150 тысяч долларов;
  5. Ергали Шамей (серебро) — 150 тысяч долларов;
  6. Дастан Мукашбеков (бронза) — 75 тысяч долларов;
  7. Даяна Федосова (бронза) — 75 тысяч долларов;
  8. Зарина Раифова (бронза) — 75 тысяч долларов;
  9. Журкамырза Шукурбеков (бронза) — 75 тысяч долларов;
  10. Раушан Койшибаева (4-е место) — 30 тысяч долларов;
  11. Камиля Досмалова (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  12. Нышан Омирали (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  13. Нурлан Домбаев (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  14. Гульбахыт Кайыржанова (5-е место) — 10 тысяч долларов;
  15. Аяла Мереке (5-е место) — 10 тысяч долларов.;
  16. Рахметжан Хамаев (6-е место) — 5 тысяч долларов;
  17. Турсынай Кабыл (6-е место) — 5 тысяч долларов

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Казахстана по велоспорту Александр Винокуров не может получить выплаты от государства. Пресс-служба прокуратуры актюбинской области сообщила о хищениях в футбольном клубе «Актобе» на 250 миллионов тенге. А в Антикоре заявили, что глава дирекции развития спорта похитил 400 миллионов тенге.