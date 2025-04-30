Казахстан выплатил олимпийцам 5 миллионов долларов после скандала

«В соответствии с постановлением из правительственного резерва были выделены соответствующие средства для спортсменов и их тренеров. В общей сложности денежные премии получили 49 спортсменов и 63 тренера. В частности, в соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие денежные выплаты спортсменам, занявшим с 1-го по 6-е место: 1-е место — 250 000 долларов; 2-е место — 150 000 долларов; 3-е место — 75 000 долларов; 4-е место — 30 000 долларов; 5-е место — 10 000 долларов; 6-е место — 5 000 долларов. Кроме того, денежные выплаты предусмотрены также для первых, личных и главных тренеров спортсменов. На текущий момент обязательства по выплатам исполнен», — ответили в министерстве на запрос Tengri Sport.