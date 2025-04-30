Премьер Индии Моди не приедет в РФ 9 Мая из-за эскалации конфликта с Пакистаном

«Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту Победу, за Победу над нацизмом… Россия имеет действительно не просто союзников, но имеет очень много стран, которые близки по духу к нашей идеологии, к нашему мировоззрению», — отметил Песков.