Посол РФ в Белграде рассказал, введет ли Сербия визы для россиян

Посол добавил, что предпосылок для изменений правил въезда для россиян в Сербию нет. Кремль имеет основание считать, что Сербия не скорректирует свою позицию в отношении России в ближайшее время. Александр Боцман-Харченко добавил, что Москва намерена способствовать развитию взаимодействия с Белградом по всем направлениям, в том числе гуманитарным.