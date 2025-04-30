Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ в Белграде рассказал, введет ли Сербия визы для россиян

В Сербии не планируется вводить визы для россиян. Об этом посол России в Белграде Александр Боцман-Харченко рассказал в интервью RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сербия не намеревается вводить санкции или какие-то ограничительные меры, в том числе и визового характера, в гуманитарной сфере в отношении России. Неоднократно на высшем уровне отсутствие таких намерений подтверждалось», — приводит слова дипломата RTVI.

Посол добавил, что предпосылок для изменений правил въезда для россиян в Сербию нет. Кремль имеет основание считать, что Сербия не скорректирует свою позицию в отношении России в ближайшее время. Александр Боцман-Харченко добавил, что Москва намерена способствовать развитию взаимодействия с Белградом по всем направлениям, в том числе гуманитарным.

В конце марта министерство иностранных дел Сербии заявило о планах упорядочить визовые отношения с Евросоюзом до 2026 года, чтобы стать членом объединения на законных основаниях.

Ранее портал Shengen News рассказал о стремлениях Сербии «привести визовую политику в соответствии со стандартами ЕС». Белград ввел визы для граждан ряда государств: Катара, Монголии, Омана, Кувейта. В издании выразили предположение, что позднее Сербия будет вынуждена ввести визовый режим с Россией, Белоруссией, Турцией, Китаем и Азербайджаном.