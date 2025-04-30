Губернатор Кубани встретился с трудовыми династиями края

По словам губернатора, Кубань всегда славилась людьми, преданными своему делу и родной земле, благодаря которым регион стал прочной, динамично развивающейся территорией.
Как отметил Кондратьев в телеграм-канале, важно сохранять трудовые династии, чтобы не пришлось их восстанавливать в будущем. Такие семьи, объединённые одной профессией и общими ценностями, являются достойным примером, заявил губернатор.
Глава края также выразил признательность профсоюзным организациям за внимание к труженикам. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что поддержка рабочих семей будет продолжена, чтобы молодёжь перенимала опыт старших и стремилась приумножить успехи Кубани.