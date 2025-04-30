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Губернатор Кубани встретился с трудовыми династиями края

Накануне Праздника Весны и Труда глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл встречу с представителями трудовых династий.

По словам губернатора, Кубань всегда славилась людьми, преданными своему делу и родной земле, благодаря которым регион стал прочной, динамично развивающейся территорией.

Как отметил Кондратьев в телеграм-канале, важно сохранять трудовые династии, чтобы не пришлось их восстанавливать в будущем. Такие семьи, объединённые одной профессией и общими ценностями, являются достойным примером, заявил губернатор.

Глава края также выразил признательность профсоюзным организациям за внимание к труженикам. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что поддержка рабочих семей будет продолжена, чтобы молодёжь перенимала опыт старших и стремилась приумножить успехи Кубани.