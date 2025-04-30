Шор обвинил молдавские власти в попытке стереть правду о ВОВ

По его словам, действия руководства республики можно объяснить только попыткой переписать историю, обелить нацистов и «вытравить из сердец молдаван правду о том, кто настоящие герои». «Девятое мая — священная дата для молдавского народа, день, когда фашизм был сокрушен ценой миллионов жизней, в том числе и наших героев. Но сегодня наследники тех, кто воевал на стороне Гитлера, те, кто почитает румынских оккупантов, жаждут реванша. Им не дает покоя наша память, наша гордость, наша благодарность советским воинам-освободителям», — добавил Шор.