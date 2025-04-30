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Евросоюз призвал Индию и Пакистан к мирному диалогу

БРЮССЕЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз призвал Индию и Пакистан проявлять сдержанность и решать возникающие проблемы в рамках мирного диалога, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

Источник: Reuters

«ЕС всегда подчеркивал необходимость мирного урегулирования ситуации. Это особенно важно после террористической атаки. Призываем Индию и Пакистан к урегулированию в рамках двустороннего политического диалога… Важно проявлять сдержанность и не принимать военных, политических, юридических или других мер, которые могут подорвать региональную стабильность», — сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

ЕС также призвал Индию и Пакистан «сохранять открытыми каналы связи».

Ранее СМИ сообщали, что сухопутные войска и флот Пакистана начали готовиться к возможным военным действиям со стороны Индии.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Накануне в ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют «полную оперативную свободу» в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.

Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24−36 часов на фоне обострения отношений между странами.

* Запрещенная в России террористическая организация.