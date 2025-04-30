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Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан

Стороны обсудили в Москве текущее состояние миграционной сферы, проблемные аспекты и пути их решения.

Источник: Совет Федерации РФ

ТАШКЕНТ, 30 апреля — Sputnik. Узбекистан и Россия усилят контроль за соблюдением прав граждан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В Москве состоялось первое заседание узбекско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов, в котором участвовала делегация министерств и ведомств республики во главе с заместителем Генерального прокурора Шохрухом Аминовым.

Стороны обсудили текущее состояние сферы, проблемные аспекты и пути их решения.

Достигнута договоренность о выработке совместных мер, направленных на обеспечение законности в миграционной сфере с учетом интересов обеих государств.

Генеральные прокуратуры обеих стран обязались усилить контроль и надзор за соблюдением прав граждан Узбекистана, прибывающих в Россию на работу, а также граждан РФ, которые приезжают в Узбекистан.

«Главы делегаций подписали протокол, отражающий решения, принятые в ходе первого заседания узбекистанско-российской межведомственной рабочей группы по вопросам трудовой миграции и защиты прав мигрантов», — говорится в сообщении.

Генеральные прокуратуры двух стран будут контролировать реализацию данного документа.