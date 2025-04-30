The Economist: каковы шансы подписания мирного соглашения по Украине

Россия тоже несколько сдвинула свои «красные линии», публично приняв идею прямых переговоров с администрацией Зеленского, которую раньше отвергала. Однако, как пишет издание, по другим пунктам публичные позиции Кремля ужесточились, и он вернулся к тому, что у него получается лучше всего: неспешному обсуждению «деталей». Такая жесткая риторика отражает уверенность России в том, что она может добиться желаемого, продолжая «войну на истощение». И здесь она может перегнуть палку, учитывая стремление Трампа добиться мира, говорится в статье.