The Economist: каковы шансы подписания мирного соглашения по Украине

Как признался высокопоставленный украинский чиновник, по-прежнему «блефуют все стороны, и опасность в том, что кто-то перегибает палку». Однако, согласно статье, осторожный оптимизм Украины связан с «изменением настроения». Возникает ощущение, что Дональд Трампа наконец-то смог напрямую пообщаться с Владимиром Путиным.
Кроме того, через несколько месяцев шантажа и угроз Трамп, похоже, начал уважать своего украинского коллегу. Издание со ссылкой на американский источник пишет, что в начале переговорного трека Трамп был очень недоволен Зеленским, однако сейчас его гнев «переключился на Путина». Встреча Трампа с Зеленским в Риме, который прибыл туда только после получения подтверждения в последнюю минуту, говорит о том, что они беседовали как политические равные, считает The Economist.
Украинцы, согласно статье, остались довольны кулуарными переговорами и подробным обсуждением размещения европейского контингента на Украине. Было достигнуто общее согласие отложить территориальные переговоры до прекращения огня и предусмотреть пункт о повторном введении санкций, если Россия нарушит взятые на себя обязательства.
Россия тоже несколько сдвинула свои «красные линии», публично приняв идею прямых переговоров с администрацией Зеленского, которую раньше отвергала. Однако, как пишет издание, по другим пунктам публичные позиции Кремля ужесточились, и он вернулся к тому, что у него получается лучше всего: неспешному обсуждению «деталей». Такая жесткая риторика отражает уверенность России в том, что она может добиться желаемого, продолжая «войну на истощение». И здесь она может перегнуть палку, учитывая стремление Трампа добиться мира, говорится в статье.
И Трамп не спешит претворять свои угрозы в отношении России. Хотя он обдумывает введение вторичных санкций в отношении покупателей российских энергоресурсов и, возможно, расширение военной поддержки Украины, которая сократится примерно через месяц, это всего лишь показательная позиция.
Согласно изданию, которое ссылается на западного чиновника, соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе.