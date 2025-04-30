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The Economist: каковы шансы подписания мирного соглашения по Украине

Хотя «красные линии» России и Украины по-прежнему кажутся несовместимыми, наметилась слабая тенденция к урегулированию конфликта, пишет The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как признался высокопоставленный украинский чиновник, по-прежнему «блефуют все стороны, и опасность в том, что кто-то перегибает палку». Однако, согласно статье, осторожный оптимизм Украины связан с «изменением настроения». Возникает ощущение, что Дональд Трампа наконец-то смог напрямую пообщаться с Владимиром Путиным.

В первый президентский срок Трампа члены его команды препятствовали прямому общению двух президентов, считая, что «Россия играет на Трампе, как на скрипке».

Кроме того, через несколько месяцев шантажа и угроз Трамп, похоже, начал уважать своего украинского коллегу. Издание со ссылкой на американский источник пишет, что в начале переговорного трека Трамп был очень недоволен Зеленским, однако сейчас его гнев «переключился на Путина». Встреча Трампа с Зеленским в Риме, который прибыл туда только после получения подтверждения в последнюю минуту, говорит о том, что они беседовали как политические равные, считает The Economist.

Украинцы, согласно статье, остались довольны кулуарными переговорами и подробным обсуждением размещения европейского контингента на Украине. Было достигнуто общее согласие отложить территориальные переговоры до прекращения огня и предусмотреть пункт о повторном введении санкций, если Россия нарушит взятые на себя обязательства.

Россия тоже несколько сдвинула свои «красные линии», публично приняв идею прямых переговоров с администрацией Зеленского, которую раньше отвергала. Однако, как пишет издание, по другим пунктам публичные позиции Кремля ужесточились, и он вернулся к тому, что у него получается лучше всего: неспешному обсуждению «деталей». Такая жесткая риторика отражает уверенность России в том, что она может добиться желаемого, продолжая «войну на истощение». И здесь она может перегнуть палку, учитывая стремление Трампа добиться мира, говорится в статье.

Однако Путин понимает, насколько важно, чтобы команда Трампа не отказалась от участия в мирных переговорах — хотя бы потому, что это сулит дальнейшую нормализацию отношений с США — и поэтому попытается договориться.

И Трамп не спешит претворять свои угрозы в отношении России. Хотя он обдумывает введение вторичных санкций в отношении покупателей российских энергоресурсов и, возможно, расширение военной поддержки Украины, которая сократится примерно через месяц, это всего лишь показательная позиция.

Согласно изданию, которое ссылается на западного чиновника, соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе.