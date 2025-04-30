В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы

Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.