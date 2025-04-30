В Белоруссии приняли законопроект об амнистии к 80-летию Победы

МИНСК, 30 апр — РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-служба главы государства 24 апреля сообщила, что правительство Белоруссии по поручению президента Алеександра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы. Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.
Законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.
Как уточнили комиссии нижней палаты по нацбезопасности, основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда и ущерба, причиненного преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания.
Законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается уменышить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные незаконным оборотом наркотиков, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств.
Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, планируется заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
При этом планируется не применять амнистию в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также совершивших преступления, связанные с незаконными действиями в отношении государственных секретов.
Как и при прошлогодней амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предусматривается снижение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; лицам, совершившим коррупционные преступления.
Планируется распространение амнистии на лиц, совершивших некоторые преступления по статье «несанкционированный доступ к компьютерной информации», «уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации». Законопроект предполагает неприменение амнистии к лицам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.