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Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар

Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар, сообщает ИА «Дунё».

«Республика Кот-д’Ивуар стала 160-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения», — говорится в сообщении.

Постпреды республик при ООН Улугбек Лапасов и Тиемоко Морико накануне в Нью-Йорке подписали Совместное коммюнике от имени правительств двух стран.

Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.

Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Подписание документа стало важным шагом к активизации взаимодействия Узбекистана с африканским континентом», — говорится в сообщении.

Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру и южноамериканской Республикой Суринам.