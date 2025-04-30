ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Республикой Кот-д’Ивуар, сообщает ИА «Дунё».
«Республика Кот-д’Ивуар стала 160-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения», — говорится в сообщении.
Постпреды республик при ООН Улугбек Лапасов и Тиемоко Морико накануне в Нью-Йорке подписали Совместное коммюнике от имени правительств двух стран.
Стороны выразили готовность укреплять совместное взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
«Подписание документа стало важным шагом к активизации взаимодействия Узбекистана с африканским континентом», — говорится в сообщении.
Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру и южноамериканской Республикой Суринам.