Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Киев будет вносить в этот фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Как пояснил Денис Шмыгаль, американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса. При этом, премьер подчеркнул, что Украина сохраняет за собой контроль за всеми своими ресурсами. В правление фонда войдут шесть человек: по три от каждой из сторон.