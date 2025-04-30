Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение об ископаемых

По словам собеседника Bloomberg, сделка усилит поддержку Украины со стороны США за счет экономического партнерства сторон. Он добавил, что для подписания сделки в Вашингтон направляется министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Киев будет вносить в этот фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Как пояснил Денис Шмыгаль, американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса. При этом, премьер подчеркнул, что Украина сохраняет за собой контроль за всеми своими ресурсами. В правление фонда войдут шесть человек: по три от каждой из сторон.
Подписание первого варианта соглашения сорвалось еще в феврале из-за ссоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Затем стороны возобновили переговоры, в процессе которых, как писали СМИ, Вашингтон ужесточал условия сделки. В середине апреля США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение. Дональд Трамп объяснял, что экономическое соглашение позволит Вашингтону вернуть «миллиарды долларов», переданных Киеву в качестве помощи с февраля 2022 года.