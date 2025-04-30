Трамп рассчитывает на помощь Египта в операции против хуситов, пишет WSJ

«Трамп сказал египетскому лидеру, что США рассчитывают на его поддержку в операции против хуситов посредством военной помощи, обмена разведданными для помощи в наведении на цели или финансирования, учитывая, что это может улучшить движение судов по Суэцкому каналу», — говорится в материале газеты.