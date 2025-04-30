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Трамп рассчитывает на помощь Египта в операции против хуситов, пишет WSJ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, что Штаты рассчитывают на помощь Египта в своей операции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Источник: AP 2024

Как отмечает издание, Трамп сообщил об этом ас-Сиси во время телефонного звонка в апреле.

«Трамп сказал египетскому лидеру, что США рассчитывают на его поддержку в операции против хуситов посредством военной помощи, обмена разведданными для помощи в наведении на цели или финансирования, учитывая, что это может улучшить движение судов по Суэцкому каналу», — говорится в материале газеты.

При этом, как сообщается, Трамп поднял вопрос о возможности сделать свободным проход через Суэцкий канал для американских судов. Также источники издания сообщают, что США ранее предупредили египетских чиновников о возможном значительном сокращении экономической помощи.

Ранее Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.

Президент США 15 марта отдал приказ военным предпринять «решительные и мощные» действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отмечало, что страна начала крупномасштабную операцию для «защиты американских интересов».