Решение о мере пресечения Гуцул вынесут до 14 мая

КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Решение о мере пресечения главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул должно быть вынесено до 14 мая, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
«Решение о мере пресечения для Гуцул должно быть вынесено до 14 мая. Пока точная дата заседания суда не определена», — сказал Морару.
По словам адвоката, защита продолжает настаивать на незаконности уголовного преследования главы автономии и готовит соответствующие документы для представления в суде.
Ранее у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников Гуцул, требующих справедливого рассмотрения дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии «Шор», признанной в республике неконституционной.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.