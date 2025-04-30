Паслер вручил многодетным семьям медали ордена «Родительская слава»

В Свердловской области пять супружеских пар удостоены медали ордена «Родительская слава». Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Их семьям присудили за большие заслуги в деле укрепления института семьи и в воспитании детей. Награды вручил 30 апреля врио губернатора Денис Паслер. Он отметил, что осознанное родительство — это труд ежедневный, самый ответственный и благородный. Как отец, он прекрасно понимает, что мама и папа — это круглосуточное понятие, они в семье и начальники, и врачи, и воспитатели.
«Поэтому материнство и отцовство — это работа над собой, воспитание в себе тех качеств, которые необходимы, чтобы быть опорой, защитой и примером своим детям», — сказал Паслер.
Медаль ордена «Родительская слава» получили имеющие шестерых детей Альбина и Денис Серебренниковы. Самому маленькому пока нет двух лет, а старшему уже 23 года. Также награды удостоились Наталья и Сергей Мальцевы, Алёна и Артём Бабайловы, Юлия и Арсентий Рахимовы и Ольга и Константин Новичковы.