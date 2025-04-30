Паслер вручил многодетным семьям медали ордена «Родительская слава»

Их семьям присудили за большие заслуги в деле укрепления института семьи и в воспитании детей. Награды вручил 30 апреля врио губернатора Денис Паслер. Он отметил, что осознанное родительство — это труд ежедневный, самый ответственный и благородный. Как отец, он прекрасно понимает, что мама и папа — это круглосуточное понятие, они в семье и начальники, и врачи, и воспитатели.