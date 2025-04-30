Парламент и кабмин Эстонии спорят из-за отправки солдат на Украину

О намерениях участвовать в формировании миротворческих сил на Украине вместе с другими странами ЕС и Великобританией заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Мартин Хельме в ответ заверил, что процесс роспуска правительства будет инициирован до того, как министры запросят в парламенте разрешение на отправку военных на украинскую территорию, пишут «Ведомости» со ссылкой на Postimees. Депутат выступил против участия в миротворческой миссии представителей эстонских Вооруженных Сил.