Парламент и кабмин Эстонии спорят из-за отправки солдат на Украину

О намерениях участвовать в формировании миротворческих сил на Украине вместе с другими странами ЕС и Великобританией заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Мартин Хельме в ответ заверил, что процесс роспуска правительства будет инициирован до того, как министры запросят в парламенте разрешение на отправку военных на украинскую территорию, пишут «Ведомости» со ссылкой на Postimees. Депутат выступил против участия в миротворческой миссии представителей эстонских Вооруженных Сил.
Михал ранее сообщил, что Эстония может усилить силы сдерживания под командованием Великобритании и Франции, отправив на Украину роту бойцов.
New York Post 21 апреля сообщала, что план Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта предусматривает дислокацию европейских миротворцев для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. 24 апреля The Times рассказала о том, что Британия, вероятно, уклонится от участия в миротворческой миссии по окончанию урегулирования украинского кризиса. Лондон намерен сосредоточиться на финансировании и поставках вооружения армии Киева, а также на обеспечении контроля за воздушным и морским пространством Украины с помощью флота и авиации Королевства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает неприемлемым дислокацию на территории Украины миротворческих сил.