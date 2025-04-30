Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Поставок газа через Молдавию не хватает для возобновления работы всех предприятий Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В Приднестровье сейчас поступает газ в объеме 3 миллионов кубов в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС и частично для промышленности. Большие объемы газа не пропускает Молдавия, через территорию которой идет «голубое топливо».
«Несмотря на то, что сегодня удалось частично стабилизировать ситуацию с подачей газа населению, ситуация в экономике остается достаточно сложной. Эти вопросы решаются на краткосрочный период, что не дает возможность возобновить работу и нашим промышленным предприятиям», — сказал Гузун.
Депутат ПМР также добавил, что в Приднестровье из-за энергетического кризиса замедляется экономическая активность. По его словам, происходит недополучение денежных средств в доход бюджета.
«Есть сегодня законодательное поле, которое как раз регулирует, как органы власти должны поступать и реагировать на такие вызовы. Это дает возможность оперативно принимать решения как коллегам из правительства, так и в том числе Верховному совету для того, чтобы те задачи первостепенные по обеспечению социальных обязательств государства исполнялись», — отметил Гузун.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.