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Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие американцев на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в случае принятия политического решения руководством страны госкорпорация готова обсудить присутствие американских коллег на Запорожской АЭС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно плану США по урегулированию конфликта, который не был представлен официально, а лишь частично описан американскими СМИ, вокруг ЗАЭС планируется создать нейтральную территорию. Контроль над станцией предлагается передать США.

Журналист агентства «Интерфакс» спросил у Алексея Лихачева о позиции компании по поводу ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта.

В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной.

Алексей Лихачев
глава «Росатома»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что российская сторона не получала от США предложений по управлению Запорожской АЭС. Он напомнил, что сейчас ЗАЭС управляется «Росатомом» под наблюдением персонала МАГАТЭ.