Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые», передает корреспондент РИА Новости.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

Марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне «Знание. Первые». Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке мероприятия.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».