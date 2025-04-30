Стало известно, во сколько обойдутся народу парламентские выборы в Молдове: Внушительную сумму озвучила председатель ЦИК

Парламентские выборы обойдутся бюджету страны в 162 млн леев.
Об этом в рамках передачи на частном телеканале сообщила председатель ЦИК Анжела Караман.
Она также подтвердила, что на предстоящих выборах снова будет организовано голосование по почте. Для него Центризбирком запросил 17 млн леев, но получил только 12 млн, пишет realitatea.md.
Очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 28 сентября.
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