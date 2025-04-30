СМИ: как Карни планирует справиться с эксцентричным Трампом

Карни стал первым премьер-министром, выигравшим выборы в ходе кампании, выстроенной вокруг противодействию Трампу. Он заявил канадцам, что является подходящим человеком для противостояния американскому президенту и что, обладая опытом в экономике, знает, как стимулировать и укрепить слабую экономику страны, пишет The New York Times. Канадцы, встревоженные тем, что США в одночасье превратились из надежного соседа в противника, оценили спокойное поведение банкира, ставшего политиком, вторит Bloomberg.
Почти в каждой предвыборной речи Карни использовал язык хоккейных метафор, однако теперь жесткая риторика в отношении Трампа может сыграть против него. «На Западе есть желание найти фигуру, выступающую против Трампа, которая приняла бы на себя роль лидера свободного мира. Однако это рискованное предложение», — считает Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*.
Вертхайм предполагает, что Карни за закрытыми дверями будет общаться с Трампом сдержанно и «утонченно», хотя канадская общественность будет ждать от него «непокорности и гордости», которые он обещал в ходе предвыборной кампании, пишет NYT.
Bloomberg тоже считает, что в дальнейшем Карни на переговорах с Трампом будет придерживаться трезвого подхода, отточенного им в ходе руководства двумя центральными банками после финансового кризиса 2008 года. Он уже отказался от язвительного тона своего предшественника Джастина Трюдо, который в торговой войне с США обещал отвечать «ударом на удар».
Стиль переговоров Карни — невозмутимость. Он может общаться с Трампом и умудриться не сказать ничего такого, что заденет Трампа за живое и заставит его написать об этом в соцсети.
Канадский премьер-министр уже заявил, что хочет завоевать уважение Трампа и открыт для обсуждения будущих отношений между двумя странами по различным вопросам, включая торговлю и безопасность. Первая проверка способностей Карни вести переговоры с Трампом состоится, когда Канада будет принимать саммит лидеров G7 в июне.
* Фонд Карнеги за международный мир признан в РФ иноагентом и внесен в реестр нежелательных организаций