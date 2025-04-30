СМИ: как Карни планирует справиться с эксцентричным Трампом

Почти в каждой предвыборной речи Карни использовал язык хоккейных метафор, однако теперь жесткая риторика в отношении Трампа может сыграть против него. «На Западе есть желание найти фигуру, выступающую против Трампа, которая приняла бы на себя роль лидера свободного мира. Однако это рискованное предложение», — считает Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*.