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Эльдар Бакпаев возглавил аппарат акима области Абай

До назначения он работал заместителем пресс-секретаря президента.

Источник: акимат области Абай

Распоряжением акима области Абай Берика Уали с 30 апреля 2025 года Эльдар Кусманович Бакпаев назначен на должность руководителя аппарата акима. Его кандидатура согласована с Администрацией президента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Эльдар Кусманович Бакпаев родился 12 апреля 1986 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. В 2009 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Журналистика», в 2021 году магистратуру Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, присуждена академическая степень «Магистр экономических наук».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в телекомпании «Ирбис ТВ» в Павлодаре. В разные годы работал на различных должностях: руководителем департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, затем экспертом и консультантом Пресс-службы Президента Республики Казахстан, директором телеканала «Хабар 24».

До назначения Эльдар Бакпаев работал заместителем пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.