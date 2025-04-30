Эльдар Бакпаев возглавил аппарат акима области Абай

Распоряжением акима области Абай Берика Уали с 30 апреля 2025 года Эльдар Кусманович Бакпаев назначен на должность руководителя аппарата акима. Его кандидатура согласована с Администрацией президента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Эльдар Кусманович Бакпаев родился 12 апреля 1986 года в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. В 2009 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Журналистика», в 2021 году магистратуру Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, присуждена академическая степень «Магистр экономических наук».
Трудовую деятельность начал в 2009 году в телекомпании «Ирбис ТВ» в Павлодаре. В разные годы работал на различных должностях: руководителем департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, затем экспертом и консультантом Пресс-службы Президента Республики Казахстан, директором телеканала «Хабар 24».
До назначения Эльдар Бакпаев работал заместителем пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.