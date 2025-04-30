Эльдар Бакпаев возглавил аппарат акима области Абай

Трудовую деятельность начал в 2009 году в телекомпании «Ирбис ТВ» в Павлодаре. В разные годы работал на различных должностях: руководителем департамента по связям с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, затем экспертом и консультантом Пресс-службы Президента Республики Казахстан, директором телеканала «Хабар 24».