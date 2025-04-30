Решение суда в Кишиневе по делу «Шор» могут вынести летом

КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Решение суда Кишинева по делу о финансировании молдавской оппозиционной партии «Шор» может быть вынесено летом текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.
Ранее в среду у здания районного суда Кишинева прошел митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул, требующих справедливого рассмотрения ее дела. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в незаконном финансировании партии «Шор», признанной в республике неконституционной.
«Рассмотрение дела о финансировании партии “Шор продолжается. Скорее всего, приговор будет летом”, — заявил собеседник агентства.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.