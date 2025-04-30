Лукашенко наградил таможенников, нашедших взрывчатку в машине на границе

«Четыре сотрудника таможенных органов, принимавших участие в пресечении ввоза на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки, удостоены медалей и благодарностей президента», — говорится в сообщении.

Особо мощное взрывчатое вещество — 580 килограммов, предположительно произведенное в США, было обнаружено 2 апреля на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» в микроавтобусе, которым управлял 41-летний водитель. Согласно выводам экспертов, обнаруженное вещество является пентаэритриттетранитратом.

Фургон на молдавских номерах перегоняли из Литвы в Россию — транзитом через Польшу и Беларусь. Задержанный водитель машины рассказал, что его попросил доставить авто в Россию знакомый из Эстонии. При этом мужчина утверждает, что ничего не знал о взрывчатке.