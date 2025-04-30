Лукашенко наградил таможенников, нашедших взрывчатку в машине на границе

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил таможенников, которые обнаружили в машине на границе крупную партию взрывчатки, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Государственный таможенный комитет 6 апреля сообщил о пресечении ввоза на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки.
«Четыре сотрудника таможенных органов, принимавших участие в пресечении ввоза на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки, удостоены медалей и благодарностей президента», — говорится в сообщении.
Так, медали «За отличие в охране государственной границы» получили старшие инспекторы Брестской таможни — Дмитрий Волчкович (отдел проведения операций таможенного контроля) и Дарья Савич (отдел таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста «Варшавский мост»).
Благодарность объявлена Алексею Кулыгину — начальнику отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста «Варшавский мост», а также Кириллу Крыжному — главному эксперту таможенной лаборатории Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов.
Взрывчатка в микроавтобусе
Особо мощное взрывчатое вещество — 580 килограммов, предположительно произведенное в США, было обнаружено 2 апреля на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» в микроавтобусе, которым управлял 41-летний водитель. Согласно выводам экспертов, обнаруженное вещество является пентаэритриттетранитратом.
Ему за совершенное преступление грозит до 10 лет лишения свободы. Брестская таможня по данному факту в отношении водителя и других неустановленных лиц возбудила уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ.
Тему задержания опасного груза подняли позже в телефонном разговоре президенты Беларуси и РФ. Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за пресечение этой попытки контрабанды. Кроме того, российский лидер попросил Лукашенко передать благодарность и поощрить специалистов и экспертов, нашедших и идентифицировавших взрывчатку.